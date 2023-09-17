85-дюймовый телевизор Hisense Vidda S85 оценен в 740 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda S85, которая, как заявляет производитель, отлично подойдет для поклонников видеоигр. Новинка характеризуется полностью металлическим корпусом, 85-дюймовой матрицей с разрешение 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 4-ядерной платформой A55, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 18 Вт и 25-Вт сабвуфером. Цена Hisense Vidda S85 в Китае составляет 740 долларов.