85-дюймовый телевизор Hisense Vidda S85 оценен в 740 долларов Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda S85, которая, как заявляет производитель, отлично подойдет для поклонников видеоигр. Новинка характеризуется полностью металлическим корпусом, 85-дюймовой матрицей с разрешение 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 4-ядерной платформой A55, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 18 Вт и 25-Вт сабвуфером. Цена Hisense Vidda S85 в Китае составляет 740 долларов. Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda S85, которая, как заявляет производитель, отлично подойдет для поклонников видеоигр. Новинка характеризуется полностью металлическим корпусом, 85-дюймовой матрицей с разрешение 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 4-ядерной платформой A55, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 18 Вт и 25-Вт сабвуфером. Цена Hisense Vidda S85 в Китае составляет 740 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 18:30 . Hisense Vidda S85

Представлены телевизоры Honor Smart Screen 5…

Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen 5, которая состоит из моделей на 75 … Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen 5, которая состоит из моделей на 75 …

75-дюймовый TCL C845 Mini LED 4K оценен в 200 тысяч рублей …

Компания TCL выпустила в России телевизоры C845 Mini LED 4K, в которую вошли модели с диагональю экранов … Компания TCL выпустила в России телевизоры C845 Mini LED 4K, в которую вошли модели с диагональю экранов …

75-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K3 Pro оценен в $460…

Китайская компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Coocaa K3 Pro, которая по… Китайская компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Coocaa K3 Pro, которая по…

Представлен телевизор Redmi Smart Fire TV 4K 43…

Компания Xiaomi представила на индийском рынке телевизор Redmi Smart Fire TV 4K 43, который основан на 43… Компания Xiaomi представила на индийском рынке телевизор Redmi Smart Fire TV 4K 43, который основан на 43…

Телевизоры Hisense U7KQ выпустили в Европе …

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией U7KQ, в которую вошли модели с диагоналями экра… Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией U7KQ, в которую вошли модели с диагоналями экра…

KIVI представила сразу три серии ТВ-кронштейнов с пожизненно…

Сегодня, 26 июля, компания KIVI, один из лидеров сегмента умных телевизоров и аксессуаров к ним, официаль… Сегодня, 26 июля, компания KIVI, один из лидеров сегмента умных телевизоров и аксессуаров к ним, официаль…

Представлен 98-дюймовый телевизор TCL C955 …

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями X955 и C955, которые будут доступны в… Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями X955 и C955, которые будут доступны в…