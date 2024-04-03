85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евро

Компания Samsung выпустила в международную продажу телевизоры серии Samsung Q80D QLED 4K 2024 года, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки оценены в 1200, 1400, 2000, 2500 и 3500 евро соответственно.

Новинки характеризуются 4K-экранами с технологией Quantum Dot, кадровой частотой 100/120 Гц, кроме 50-дюймового варианта (50/60 Гц), 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10+, цветовой коррекцией Pantone, однокристальной системой Samsung NQ4 AI Gen2, предустановленной операционной системой Tizen, звуковой системой формата 2.2 с поддержкой Object Tracking Sound Lite и Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, HDMI eARC и USB-A, портом Ethernet и новой шестиугольной подставкой.