85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евро

Новинки характеризуются 4K-экранами с технологией Quantum Dot, кадровой частотой 100/120 Гц, кроме 50-дюймового варианта (50/60 Гц), 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10+, цветовой коррекцией Pantone, однокристальной системой Samsung NQ4 AI Gen2, предустановленной операционной системой Tizen, звуковой системой формата 2.2 с поддержкой Object Tracking Sound Lite и Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, HDMI eARC и USB-A, портом Ethernet и новой шестиугольной подставкой.