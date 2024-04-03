85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евро

Компания Samsung выпустила в международную продажу телевизоры серии Samsung Q80D QLED 4K 2024 года, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки оценены в 1200, 1400, 2000, 2500 и 3500 евро соответственно.

Новинки характеризуются 4K-экранами с технологией Quantum Dot, кадровой частотой 100/120 Гц, кроме 50-дюймового варианта (50/60 Гц), 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10+, цветовой коррекцией Pantone, однокристальной системой Samsung NQ4 AI Gen2, предустановленной операционной системой Tizen, звуковой системой формата 2.2 с поддержкой Object Tracking Sound Lite и Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, HDMI eARC и USB-A, портом Ethernet и новой шестиугольной подставкой.
85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евр…
Компания Samsung выпустила в международную продажу телевизоры серии Samsung Q80D QLED 4K 2024 года, в кот…
Телевизор TCL C12H оценили в 4700 долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией C12H, в которую вошли модели с диагонал…
110-дюймовый телевизор Hisense UX оценен в $1895…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской линейкой Hisense UX, в которую вошли модел…
Лазерный телевизор Hisense Starlight S1 оценен в $2780…
Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью Hisense Starlight S1, которая уже дос…
Телевизоры TCL Q9K появились в продаже …
Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры серии TCL Q9K, которая состоит из моделей с диагона…
Представлены телевизоры TCL V8H Pro…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TCL V8H Pro, в которую вошли модели с диагональю 55…
Представлен флагманский телевизор Panasonic Z95A…
Компания Panasonic пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями Z95A и Z93A, цены на которые по…
Представлены телевизоры Hisense 75UX, 98UX и 110UX…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой UX 2024 года, в которую вошли модели с диагон…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor