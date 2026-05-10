Представлены 4K-проекторы Hisense Vidda C5

Vidda C5 Ultra Max может похвастаться обновлённой архитектурой SST для DMD-чипа, яркостью 4700 CVIA, контрастностью 7000:1, акустической системой Harman JBL с конфигурацией 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Vidda C5 Master оснащается гибридным лазерным источником MCL3A + QuaLas42, новой SST-архитектурой, яркостью 5800 CVIA, контрастность 8000:1, 4/128 ГБ памяти, а также адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Все проекторы также получили поддержку VRR и режима с частотой обновления 240 Гц и задержкой ввода 1 мс. Проекторы оценены от 1175 до 2205 долларов.