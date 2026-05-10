Представлены 4K-проекторы Hisense Vidda C5

Компания Hisense пополнила ассортимент трёхцветных лазерных 4K-проекторов серией Vidda C5, в которую вошли четыре модели. Базовая Vidda C5 Pro Max характеризуется двойным лазерным источником QuaLas42, 0,47-дюймовым DMD-чипом, яркостью 3200 CVIA, контрастностью 5000:1, 2.1-канальной звуковой системой, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Vidda C5 Ultra имеет в своем оснащении лазерный модуль MCL3A, яркость 4400 CVIA, контрастность 6000:1 и 4/64 ГБ памяти.

Vidda C5 Ultra Max может похвастаться обновлённой архитектурой SST для DMD-чипа, яркостью 4700 CVIA, контрастностью 7000:1, акустической системой Harman JBL с конфигурацией 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Vidda C5 Master оснащается гибридным лазерным источником MCL3A + QuaLas42, новой SST-архитектурой, яркостью 5800 CVIA, контрастность 8000:1, 4/128 ГБ памяти, а также адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Все проекторы также получили поддержку VRR и режима с частотой обновления 240 Гц и задержкой ввода 1 мс. Проекторы оценены от 1175 до 2205 долларов.
Представлены телевизоры HUAWEI Vision Smart Screen 6 SE…
Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Vision Smart Screen 6 SE, в которую вошли модели с д…
Google TV теперь поддерживает Gemini и вертикальные видео…
Компания Google упростила доступ к коротким видео на телевизорах с Google TV — теперь пользователям не пр…
Представлены телевизоры серии TCL T7M Pro SQD-Mini LED…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T7M Pro SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диаг…
Представлены проекторы Xgimi Mira 4K и 4K Pro…
Компания Xgimi пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделями Mira 4K и MIRA 4K Pro, кот…
Представлены телевизоры Skyworth Wallpaper TV A10H и A10H Pr…
Компания Skyworth пополнила ассортимент тонких телевизоров моделями Skyworth Wallpaper TV A10H и TV A10H …
Проектор boAt CineHead E1 оценен в 80 долларов …
Компания boAt пополнила ассортимент бюджетных умных проекторов моделью CineHead E1, которая является боле…
Представлена 8K-приставка Dangbei Super Box H5…
Компания Dangbei пополнила ассортимент ТВ-приставок обновленной моделью Super Box H5, которая оценена на …
Флагманский проектор XGIMI Titan Noir оценили в 2800 долларо…
Компания XGIMI начала принимать предзаказы на флагманские проекторы Titan Noir. Если внести депозит в раз…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor