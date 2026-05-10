Представлены 4K-проекторы Hisense Vidda C5

Компания Hisense пополнила ассортимент трёхцветных лазерных 4K-проекторов серией Vidda C5, в которую вошли четыре модели. Базовая Vidda C5 Pro Max характеризуется двойным лазерным источником QuaLas42, 0,47-дюймовым DMD-чипом, яркостью 3200 CVIA, контрастностью 5000:1, 2.1-канальной звуковой системой, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Vidda C5 Ultra имеет в своем оснащении лазерный модуль MCL3A, яркость 4400 CVIA, контрастность 6000:1 и 4/64 ГБ памяти.

Vidda C5 Ultra Max может похвастаться обновлённой архитектурой SST для DMD-чипа, яркостью 4700 CVIA, контрастностью 7000:1, акустической системой Harman JBL с конфигурацией 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Vidda C5 Master оснащается гибридным лазерным источником MCL3A + QuaLas42, новой SST-архитектурой, яркостью 5800 CVIA, контрастность 8000:1, 4/128 ГБ памяти, а также адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Все проекторы также получили поддержку VRR и режима с частотой обновления 240 Гц и задержкой ввода 1 мс. Проекторы оценены от 1175 до 2205 долларов.