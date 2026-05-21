Представлен телевизор HARPER 75Q970TS с QD-Mini LED

За насыщенное звучание отвечают два динамика суммарной мощностью 24 Вт. Технология Dolby Atmos формирует иммерсивное звуковое пространство, усиливая эффект присутствия. Телевизор работает на базе современного процессора Cortex-A55, а 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обеспечивают плавную работу всех приложений. Для улучшения качества изображения поддерживается ряд передовых стандартов: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG. Специализированный режим «Спорт» оптимизирует картинку и обеспечивает стабильную работу во время просмотра соревнований. Режим Turbo Motion с частотой обновления до 120 Гц эффективно устраняет размытие и эффект шлейфа в динамичных сценах. Технология МЕМС автоматически добавляет промежуточные кадры, делая даже самое стремительное движение предельно четким. Забота о здоровье зрителя реализована через технологии FreeSync, исключающую мерцание экрана, и Low Blue Light, снижающую вредное воздействие синего света. Управлять телевизором 75Q970TS можно с помощью голосовых команд или через приложение Google TV на смартфоне. В комплекте предусмотрена функция поиска пульта дистанционного управления.