Представлен телевизор HARPER 75Q970TS с QD-Mini LED

HARPER анонсировала выход новой модели телевизора — 75-дюймового HARPER 75Q970TS, оснащенного передовой технологией QD-Mini LED. Таким образом, Harper стала одним из первых отечественных производителей, представивших потребителям устройство с этой инновационной технологией. QD-Mini LED, объединяющая лучшие аспекты QLED и OLED, обеспечивает безупречную цветопередачу в сверхшироком спектре, впечатляющую детализацию и выдающуюся яркость. Матовое покрытие экрана эффективно предотвращает появление бликов и отражений. Технология локального затемнения Local Dimming гарантирует точное управление яркостью. Детальный контроль над отдельными зонами подсветки позволяет достичь не только глубокого черного и ослепительно белого цветов, но и тонкой проработки мельчайших полутонов. Новые светоизлучающие чипы, содержащие по 16 кристаллов на элемент, что вдвое больше, чем у предыдущих поколений, способствуют заметному увеличению яркости изображения.

За насыщенное звучание отвечают два динамика суммарной мощностью 24 Вт. Технология Dolby Atmos формирует иммерсивное звуковое пространство, усиливая эффект присутствия. Телевизор работает на базе современного процессора Cortex-A55, а 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обеспечивают плавную работу всех приложений. Для улучшения качества изображения поддерживается ряд передовых стандартов: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG. Специализированный режим «Спорт» оптимизирует картинку и обеспечивает стабильную работу во время просмотра соревнований. Режим Turbo Motion с частотой обновления до 120 Гц эффективно устраняет размытие и эффект шлейфа в динамичных сценах. Технология МЕМС автоматически добавляет промежуточные кадры, делая даже самое стремительное движение предельно четким. Забота о здоровье зрителя реализована через технологии FreeSync, исключающую мерцание экрана, и Low Blue Light, снижающую вредное воздействие синего света. Управлять телевизором 75Q970TS можно с помощью голосовых команд или через приложение Google TV на смартфоне. В комплекте предусмотрена функция поиска пульта дистанционного управления.
