85-дюймовый телевизор TCL Thunderbird Crane 7 2024 оценен в $1180

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Thunderbird Crane 7 2024, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки основаны на панели Mini LED с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, поддержкой MEMC, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX ENHANCED, а также 95% покрытием цветового пространства DCI-P3.

85-дюймовая модель может похвастаться 1536 зонами локального затемнения и пиковой яркостью 2400 нит, 75 и 65-дюймовая версии – 1248 и 960 зонами соответственно, а также пиковой яркостью 2200 нит. Также отметим однокристальную систему с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 60-Вт акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсы HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0, а также адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6. В Китае за телевизоры просят 695, 905 и 1180 долларов соответственно.