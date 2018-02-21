9 гаджетов в подарок на День защитника Отечества

Корпус Deepcool Baronkase Liquid

Среди ваших друзей и близких наверняка найдутся мужчины, которым вы собираетесь сделать подарок на 23 февраля. Гаджеты в этом плане универсальны и покрывают различные мужские интересы — от автомобилей до компьютерных игр. Сегодня мы расскажем о нескольких интересных вариантах.

Компактный геймерский корпус с управляемой RGB-подсветкой хорош уже тем, что создаёт атмосферу уюта. Но для геймера это не главное. Важнее, что расположение отсека для блока питания в корпусе позволит установить материнскую плату форм-фактора ATX, а встроенная система жидкостного охлаждения сэкономит бюджет на покупку дополнительного охлаждающего элемента.Как и сам корпус, СЖО украшена RGB-подсветкой, визуализирующей движение жидкости. Боковая панель сделана из прозрачного закалённого стекла, на котором не останется ни царапины и при ударе молотком и через которое можно наблюдать за всеми внутренностями корпуса. А там подсветка, красота и уют, как вы помните. И всё это за вполне разумные деньги.

Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS

Клавиатура HyperX Alloy FPS рассчитана на первоклассный гейминг: она долговечная, надёжная и стильная. Клавиатура выполнена на базе цельной стальной рамы, оснащена механическими переключателями Cherry MX и красной подсветкой с шестью динамическими эффектами.HyperX Alloy FPS компактна, поэтому оставит достаточно места на столе для быстрого перемещения мыши. В качестве приятного бонуса – встроенный USB-порт для зарядки гаджетов и возможность поменять клавиши. В комплекте есть чехол, поэтому клавиатуру удобно взять с собой на выездной турнир.

Видеокарта Palit GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition

Геймерское кресло AeroCool AC220 RGB

Видеокарта из новой игровой серии Palit GameRock потянет любую современную игру на ультрах, поскольку создана для требовательных геймеров, предпочитающих максимальные графические настройки. Ещё бы: 11 ГБ GDDR5X и поддержка частоты 3000 Мгц.Система TurboJET4 из четырёх сдвоенных вентиляторов и технология Anti-Vortex обеспечат максимально эффективное охлаждение через единый мощный поток воздуха, быстро рассеивающий тепло от графического процессора. Видеокарта практически бесшумна: вентиляторы включаются только при повышенной нагрузке – во время работы в офисных приложениях или сёрфинга в интернете она не издаёт ни звука.

Смартфон ARCHOS Diamond Gamma

Игровое кресло — роскошный и эффектный подарок как для геймеров, так и для тех, кто проводит много времени за компьютером (то есть, почти для всех). Даже если пользователь сидит перед монитором часами, ему будет комфортно в прохладном кресле с пористым покрытием AIR.Удобна и сама конструкция кресла с настраиваемыми подлокотниками и многофункциональной подушкой под шею. Спинка кресла откидывается на 180°, поэтому вздремнуть и восстановить силы можно, не вставая из-за компьютера. Дизайн тоже на высоте: встроенная RGB-подсветка работает в четырёх режимах и подсвечивает кресло одним из шестнадцати цветов.

Видеорегистратор Mio MiVue 733

Смартфон от французского производителя ARCHOS – отличная альтернатива китайской Android-армии. Внутри у него 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon S435 с частотой 1,4ГГц и 3Гб оперативной памяти, которые справятся с одновременной работой нескольких тяжёлых приложений, при этом смартфон не будет зависать и подтормаживать.Он оснащён 13-мегапиксельной камерой с фазовым автофокусом и и стабилизацией, поэтому фотографии будут удаваться при любом освещении. IPS-матрица дисплея обеспечит широкие углы обзора и сочное изображение даже в яркий солнечный день.

Ноутбук Acer Swift 3

Если у человека, которому вы планируете вручить подарок, есть автомобиль и нет видеорегистратора, самое время это исправить. Мало того, что на российских дорогах без видеосъёмки ездить небезопасно, к тому же, этот гаджет сделает вождение куда приятней.Встроенный GPS-модуль видеорегистратора Mio MiVue 733 предупреждает водителя о приближении к камерам контроля скорости, ведёт запись маршрута и скорости. Видеорегистратор можно подключить к смартфону через Wi-Fi, сохранить на нём видео в формате Full HD и выложить ролик в соцсеть.

SSD-накопитель Kingston A400

Элегантный и производительный Acer Swift 3 с новейшим процессором Intel Core 7-го поколения и графической системой NVIDIA GeForce справится с любыми рабочими и развлекательными задачами. При этом выглядит он отлично: тонкий корпус ноутбука выполнен из металла в одном из четырёх цветов – серебристом, синем, сером или даже розовом.Встроенный датчик отпечатка пальца защитит данные и позволит не вводить пароль каждый раз после того, как ноутбук ушёл в спящий режим. Клавиатура Acer Swift 3 подсвечивается, поэтому он подойдёт в том числе и тем, кто не печатает вслепую, но при этом предпочитает работать в уютных сумерках.

Внутренний жёсткий диск Toshiba X300

Твердотельный накопитель Kingston A400 создан на базе контроллера последнего поколения. Накопитель обеспечивает в десять раз более высокую скорость запуска, загрузки и передачи данных, чем при работе с механическими жесткими дисками. А это означает повышение производительности, сверхотзывчивую многозадачность и общее ускорение работы системы.Кроме того, твердотельный накопитель прочнее и долговечнее жёсткого диска. В зависимости от потребностей можно выбрать объем памяти 120 ГБ, 240 ГБ или 480 ГБ.

Надёжный и производительный внутренний жёсткий диск Toshiba X300 с вариантами объёма от 4 до 8 ТБ надолго решит проблему нехватки места под игры, фильмы, сериалы или фотографии. Его по достоинству оценят геймеры, дизайнеры и юзеры, которые привыкли использовать самые мощные комплектующие.И при этом продуманы все мелочи. Так, плата контроллера установлена элементами вовнутрь, что практически исключает вероятность случайного её повреждения при сборке компьютера.