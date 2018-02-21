9 гаджетов в подарок на День защитника Отечества

2018-02-21, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Deepcool Baronkase Liquid; [215]
Среди ваших друзей и близких наверняка найдутся мужчины, которым вы собираетесь сделать подарок на 23 февраля. Гаджеты в этом плане универсальны и покрывают различные мужские интересы — от автомобилей до компьютерных игр. Сегодня мы расскажем о нескольких интересных вариантах.

Корпус Deepcool Baronkase Liquid

Компактный геймерский корпус с управляемой RGB-подсветкой хорош уже тем, что создаёт атмосферу уюта. Но для геймера это не главное. Важнее, что расположение отсека для блока питания в корпусе позволит установить материнскую плату форм-фактора ATX, а встроенная система жидкостного охлаждения сэкономит бюджет на покупку дополнительного охлаждающего элемента.
Как и сам корпус, СЖО украшена RGB-подсветкой, визуализирующей движение жидкости. Боковая панель сделана из прозрачного закалённого стекла, на котором не останется ни царапины и при ударе молотком и через которое можно наблюдать за всеми внутренностями корпуса. А там подсветка, красота и уют, как вы помните. И всё это за вполне разумные деньги.

Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS

Клавиатура HyperX Alloy FPS рассчитана на первоклассный гейминг: она долговечная, надёжная и стильная. Клавиатура выполнена на базе цельной стальной рамы, оснащена механическими переключателями Cherry MX и красной подсветкой с шестью динамическими эффектами.
HyperX Alloy FPS компактна, поэтому оставит достаточно места на столе для быстрого перемещения мыши. В качестве приятного бонуса – встроенный USB-порт для зарядки гаджетов и возможность поменять клавиши. В комплекте есть чехол, поэтому клавиатуру удобно взять с собой на выездной турнир.

Видеокарта Palit GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition

Видеокарта из новой игровой серии Palit GameRock потянет любую современную игру на ультрах, поскольку создана для требовательных геймеров, предпочитающих максимальные графические настройки. Ещё бы: 11 ГБ GDDR5X и поддержка частоты 3000 Мгц.
Система TurboJET4 из четырёх сдвоенных вентиляторов и технология Anti-Vortex обеспечат максимально эффективное охлаждение через единый мощный поток воздуха, быстро рассеивающий тепло от графического процессора. Видеокарта практически бесшумна: вентиляторы включаются только при повышенной нагрузке – во время работы в офисных приложениях или сёрфинга в интернете она не издаёт ни звука.

Геймерское кресло AeroCool AC220 RGB

Игровое кресло — роскошный и эффектный подарок как для геймеров, так и для тех, кто проводит много времени за компьютером (то есть, почти для всех). Даже если пользователь сидит перед монитором часами, ему будет комфортно в прохладном кресле с пористым покрытием AIR.
Удобна и сама конструкция кресла с настраиваемыми подлокотниками и многофункциональной подушкой под шею. Спинка кресла откидывается на 180°, поэтому вздремнуть и восстановить силы можно, не вставая из-за компьютера. Дизайн тоже на высоте: встроенная RGB-подсветка работает в четырёх режимах и подсвечивает кресло одним из шестнадцати цветов.

Смартфон ARCHOS Diamond Gamma

Смартфон от французского производителя ARCHOS – отличная альтернатива китайской Android-армии. Внутри у него 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon S435 с частотой 1,4ГГц и 3Гб оперативной памяти, которые справятся с одновременной работой нескольких тяжёлых приложений, при этом смартфон не будет зависать и подтормаживать.
Он оснащён 13-мегапиксельной камерой с фазовым автофокусом и и стабилизацией, поэтому фотографии будут удаваться при любом освещении. IPS-матрица дисплея обеспечит широкие углы обзора и сочное изображение даже в яркий солнечный день.

Видеорегистратор Mio MiVue 733

Если у человека, которому вы планируете вручить подарок, есть автомобиль и нет видеорегистратора, самое время это исправить. Мало того, что на российских дорогах без видеосъёмки ездить небезопасно, к тому же, этот гаджет сделает вождение куда приятней.
Встроенный GPS-модуль видеорегистратора Mio MiVue 733 предупреждает водителя о приближении к камерам контроля скорости, ведёт запись маршрута и скорости. Видеорегистратор можно подключить к смартфону через Wi-Fi, сохранить на нём видео в формате Full HD и выложить ролик в соцсеть.

Ноутбук Acer Swift 3

Элегантный и производительный Acer Swift 3 с новейшим процессором Intel Core 7-го поколения и графической системой NVIDIA GeForce справится с любыми рабочими и развлекательными задачами. При этом выглядит он отлично: тонкий корпус ноутбука выполнен из металла в одном из четырёх цветов – серебристом, синем, сером или даже розовом.
Встроенный датчик отпечатка пальца защитит данные и позволит не вводить пароль каждый раз после того, как ноутбук ушёл в спящий режим. Клавиатура Acer Swift 3 подсвечивается, поэтому он подойдёт в том числе и тем, кто не печатает вслепую, но при этом предпочитает работать в уютных сумерках.

SSD-накопитель Kingston A400

Твердотельный накопитель Kingston A400 создан на базе контроллера последнего поколения. Накопитель обеспечивает в десять раз более высокую скорость запуска, загрузки и передачи данных, чем при работе с механическими жесткими дисками. А это означает повышение производительности, сверхотзывчивую многозадачность и общее ускорение работы системы.
Кроме того, твердотельный накопитель прочнее и долговечнее жёсткого диска. В зависимости от потребностей можно выбрать объем памяти 120 ГБ, 240 ГБ или 480 ГБ.

Внутренний жёсткий диск Toshiba X300

Надёжный и производительный внутренний жёсткий диск Toshiba X300 с вариантами объёма от 4 до 8 ТБ надолго решит проблему нехватки места под игры, фильмы, сериалы или фотографии. Его по достоинству оценят геймеры, дизайнеры и юзеры, которые привыкли использовать самые мощные комплектующие.
И при этом продуманы все мелочи. Так, плата контроллера установлена элементами вовнутрь, что практически исключает вероятность случайного её повреждения при сборке компьютера.

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