Представлен мини-ПК Bosgame M5 Max на Ryzen AI Max+ PRO 495

Компания Bosgame объявила о выпуске компактного компьютера M5 Max, который базируется на флагманском 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, графическим адаптером Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и частотой до 3000 МГц, а также нейропроцессором XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS. Новинку также оснастили поддержкой 192 ГБ унифицированной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, разъемом для второго накопителя, двумя разъемами USB4, тремя разъемами USB-A 10 Гбит/с, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, двумя портами Ethernet 10GbE, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и слотом для карты памяти SD. Цена ПК составляет 6200 долларов, в то время как оригинальный AMD Ryzen AI Halo с теми же параметрами обойдется в 7300 долларов.

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