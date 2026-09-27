Представлен бесшумный ПК MSI MS-C9ZA

Компания MSI объявила о выпуске периферийного AI-бокса MS-C9ZA, который предназначен для запуска локальных ИИ-моделей. Новинка характеризуется модулем NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB с графическим чипом на архитектуре Ampere, шестиядерным процессором Arm Cortex-A78AE с тактовой частотой до 1,7 ГГц и 8 ГБ интегрированной памяти LPDDR5, пассивной системой охлаждения, корпусом с габаритами 126:96:74 мм, возможностью работы при температурах от -25 до +60 °C, питанием от постоянного тока 12–14 В, разъемом M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 ×4 для твердотельного накопителя, двумя гигабитными сетевыми портами RJ-45, а также интерфейсами HDMI, USB, I²C, UART, CAN и GPIO.