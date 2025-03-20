98-дюймовый Huawei Smart Screen S6 Pro оценен в $2380

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen S6 Pro, которая выйдет в диагоналях 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинка характеризуется матрицей MiniLED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 144 Гц или 240 Гц в игровом режиме, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<1,5, углом обзора 178°, 4-ядерным процессором A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, двумя 10-Вт высокочастотными и одним 25-Вт динамиком, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, тремя интерфейсами HDMI, а также портами AV, USB, DTMB, S/PDIF и HDMI-eARC. Телевизоры появится в продаже на дебютном китайском рынке 3 апреля по цене в 910, 1260, 1540 и 2380 долларов соответственно.

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