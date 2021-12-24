98-дюймовый телевизор Hisense 98E7G Pro оценен в $3150

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью 98E7G Pro, которая получила 98-дюймовую панель BOE ADS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка характеризуется разделением на 256 зон с настраиваемой яркостью, пиковой яркостью 1000 кд/м2, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision, AMD Free-sync и NVIDIA G-sync, четырехъядерным чипом MediaTek MT9652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками на 18 Вт и сабвуфером на 25 Вт, двухдиапазонным Wi-Fi, микрофонами и разъемом HDMI 2.1. Ориентировочная цена телевизора составляет 3150 долларов.

Комментарии и отзывы Hisense 98E7G Pro
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