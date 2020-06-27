98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max отлично продается

Бренд Redmi похвастался тем, что всего за десять с половиной часов смог реализовать 1500 телевизоров Redmi Smart TV Max диагональю 98 дюймов. Обычно столь нишевые телевизоры в Китае продавали в количестве 100 экземпляров в месяц. Цена Redmi Smart TV Max составляет 2825 долларов.

Новинка характеризуется разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей), 85% охватом цветового пространства NTSC, 12-нанометрвоым четырёхъядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, модулями беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, аудиосистемой с поддержкой DTS-HD, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, интерфейсом S/PDIF и фирменной оболочкой Xiaomi PatchWall. В комплекте поставки пользователь найдет пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth и голосовых команд.