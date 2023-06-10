98-дюймовый телевизор Samsung Q80Z появился в продаже

Компания Samsung пополнила ассортимент огромных телевизоров моделью Samsung Q80Z, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 5160 долларов. Новинка характеризуется 98-дюймовой панелью Mini-LED с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, сертифицированной PANTONE цветопередачей, поддержкой технологий Quantum Matrix Pro и HDR10+, нейронным чипом Neural Quantum Processor 4K, звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos и Samsung Q Symphony 3.0, предустановленной фирменной операционной системой Tizen нового поколения и корпусом толщиной всего 1,8 см в самой тонкой части.