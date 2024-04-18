98-дюймовый телевизор TCL Q10K Mini LED оценен в $2760

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой Q10K Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами HVA с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 98% покрытием цветовой палитры sRGB, пиковой яркостью до 3800 нит, 1512, 2160 и 2304 зоны подсветки соответственно, однокристальной системой Lingyao M2 с дополнительным процессором TXR Mini LED, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 90-Вт акустической системой формата 2.1.2 со звуком Hi-Fi и поддержкой Dolby Vision, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры оценены на местном для производителя китайском рынке 900, 1175, 1520 и 2760 долларов соответственно. Старт продаж намечен на 30 апреля.