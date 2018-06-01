ADATA выпускает игровую клавиатуру XPG INFAREX K20

2018-06-01, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ADATA XPG INFAREX K20; [74]
ADATA теперь начинает продажу свей ранее анонсированной и более доступной. ADATA XPG INFAREX K20 оснащена 50 граммовыми Kailh Blue переключателями и имеет многоцветкую подсветку.

Каждая линия переключателей имеет свой собственный цвет освещение, она имеет 11 режимов освещения и программируемой скорости. Клавиатура оснащена N-Key rollover и Anti-Ghostring.
Клавиатура будет доступна для покупки с 1 июня примерно за 59 евро / $.


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