ADATA выпускает игровую клавиатуру XPG INFAREX K20

ADATA теперь начинает продажу свей ранее анонсированной и более доступной. ADATA XPG INFAREX K20 оснащена 50 граммовыми Kailh Blue переключателями и имеет многоцветкую подсветку.

Каждая линия переключателей имеет свой собственный цвет освещение, она имеет 11 режимов освещения и программируемой скорости. Клавиатура оснащена N-Key rollover и Anti-Ghostring.Клавиатура будет доступна для покупки с 1 июня примерно за 59 евро / $.