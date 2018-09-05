AGM X3 с флагманской начинкой

В последнее время смартфоны с повышенной прочностью пользуются громадной популярностью среди пользователей. Это не только вариант для путешественников в горах, ведь в обычной жизни смартфон тоже падает, попадает под дождь или грязь. Новинка под названием AGM X3 получила помимо защищенного корпуса весьма производительную начинку и за 510 долларов вы можете получить практически современный флагман, который вообще не боится падений, воды или песка на пляже. Устройство довольно стильное, выглядит круто и дорого, плюс вы можете использовать его в любых погодных условиях. Для России цену пока что не назвали, однако уточнили, что самая мощная комплектация стоит 810 долларов. Это очень дорого, но, вероятно, комплектующие того стоят. Можно играть в игры на вершине горы, например.