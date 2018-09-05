AGM выпустила смартфон X3 повышенной прочности с 5,99-дюймовым экраном

Состоялся анонс нового смартфон AGM X3 повышенной прочности с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит мощный процессор Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. В тыльной части установлены дактилоскопический сканер и двойная камера на основе датчиков с 12 и 24 млн пикселей. Фронтальная камера оборудована 20-мегапиксельным сенсором. Смартфону не страшны вода, пыль и падения с полутораметровой высоты. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мА.ч. Стоимость новинки составляет от 510 долларов в зависимости от модификации.