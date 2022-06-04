AJAZZ выпускает клавиатуру AC067 Cheese по мотивам "Том и Джерри"

AJAZZ объявила о выпуске механической клавиатуры AC067 Cheese выполненную на тему сыра и мультсериала "Том и Джерри".

AJAZZ AC067 имеет ультракомпактную 65% раскладку с 67-клавишной компоновкой. Основа изготовлена из алюминиевого сплава для обеспечения надежности.

В механической клавиатуре AJAZZ AC067 используются высококачественные колпачки из PBT. Они выполнены в красивой сырной тематике с сочетанием желтого и белого цветов. В сотрудничестве с Kalih компания AJAZZ разработала набор новых механических переключателей Yellow Cheese. Они обеспечивают плавный и быстрый отклик. Клавиатура имеет подсветку RGB, а также 18 предустановленных режимов освещения. Подключение осуществляется через USB Type-C.

Цена AJAZZ AC067 Cheese составляет 219 долларов.
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