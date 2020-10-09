AMD Big Navi справляется с 4К

Вчера компания AMD официально представила процессоры нового поколения, а вместе с этим рассказала и об архитектуре AMD Big Navi, которая будет реализована в ближайшем будущем в видеокартах нового поколения. Оказалось, что новое поколение видеокарт компании вполне подходит для того, чтобы запускать игры в разрешении 4К. Правда, пока что рано говорить об этом, так как возможности новинки были представлены исключительно в формате слайдов, тогда как реальных тестов пока что не было. Но мы, конечно, надеемся, что производитель покажет качественные продукты и потенциальные покупатели смогут выбирать между новинками от AMD и от компании NVIDIA. Но на текущий момент можно с уверенностью говорить о том, что «зеленые» побеждают в гонке.