AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) выходит 12 мая

Функция AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) следующего поколения будет запущена 12 мая, а патч «Deathloop» с поддержкой FSR 2.0 должен быть выпущен в этот день. Компания объявила, что несколько других игр находятся в процессе получения поддержки FSR 2.0, включая Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake и Unknown 9. UnFidelityFX Super Resolution 2.0 использует новый алгоритм временного масштабирования для значительного улучшения качества, позволяя вам использовать еще больше переключателей производительности для увеличения частоты кадров.