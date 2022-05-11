AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) выходит 12 мая

Функция AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) следующего поколения будет запущена 12 мая, а патч «Deathloop» с поддержкой FSR 2.0 должен быть выпущен в этот день. Компания объявила, что несколько других игр находятся в процессе получения поддержки FSR 2.0, включая Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake и Unknown 9. UnFidelityFX Super Resolution 2.0 использует новый алгоритм временного масштабирования для значительного улучшения качества, позволяя вам использовать еще больше переключателей производительности для увеличения частоты кадров.

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