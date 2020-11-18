AMD Instinct MI100 самый быстрый графический процессор для вычислений

AMD анонсировала новую видеокарту для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. AMD Instinct MI100 основана на новой архитектуре AMD CDNA.

Instinct MI100 обеспечивает более широкие возможности для обработки данных наряду с процессорами AMD EPYC 2-го поколения. Графический процессор поддерживает интерфейс стандарта PCIe Gen 4.0. Объем видеопамяти составляет 32 ГБ HBM2 обеспечивает пропускную способность 1,23 ТБ/с.

Instinct MI100 обеспечивает лучшую в отрасли пиковую производительность FP64 11,5 TFLOPS и пиковую производительность FP32 23,1 TFLOPS.

Новое решение AMD Instinct MI100 выйдет к концу года в серверных решениях партнеров, таких как Dell, Gigabyte, HPE и Supermicro.