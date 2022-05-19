AMD «Navi 31» будет иметь 384-битный интерфейс памяти GDDR6

AMD исторически использовала большие объемы шин памяти для решения проблем управления памятью в своих графических архитектурах, но технология Infinity Cache, запущенная с RDNA2, изменила правила игры, поскольку графические процессоры с узкими 256-битными интерфейсами памяти могли конкурировать с предложениями NVIDIA, которые имеют 384-битные интерфейсы памяти и более быстрые типы памяти GDDR6X. Похоже, что конкуренция между графическими архитектурами NVIDIA «Ada» и AMD RDNA3 вот-вот обострится, поскольку появляются слухи о том, что AMD предлагает свой самый большой ASIC следующего поколения, «Navi 31», 384-битный интерфейс памяти.

Это 50-процентное увеличение ширины шины памяти согласуется с двумя связанными слухами: во-первых, компания будет использовать более быстрые чипы памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, а во-вторых, AMD может увеличить размер встроенной памяти Infinity Cache. Samsung уже массово производит чипы памяти GDDR6 20 Гбит/с и 24 Гбит/с. Это обычные чипы памяти GDDR6 со стандартом JEDEC, а не GDDR6X, эксклюзивный тип памяти, разработанный NVIDIA и Micron Technology, который использует стандарт PAM4 для увеличения скорости передачи данных. Теоретическая Navi 31 со скоростью памяти GDDR6 20 Гбит/с будет иметь пропускную способность памяти 960 ГБ/с, что на 87,5% больше, чем у RX 6900 XT. Infinity Cache на кристалле работает со скоростью, измеряемой несколькими ТБ/с. Увеличенная ширина шины может также говорит об увеличении объема памяти.
EVGA объявляет о запасах видеокарт RTX 30-й серии для прямых…
EVGA объявляет о запасах видеокарт RTX 30-й серии для прямыхEVGA сегодня объявила, что у нее есть свежие запасы своих видеокарт GeForce RTX 30-й серии Ampere для пря…
AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT…
AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XTAMD сегодня представила серию Radeon RX 6000 довольно обширное обновление, представив три новых SKU: Rade…
Представлена видеокарта ASUS RTX 3050 TUF Gaming с RGB-подсв…
Представлена видеокарта ASUS RTX 3050 TUF Gaming с RGB-подсвASUS обновил графическую карту TUF Gaming GeForce RTX 3050. Это первый продукт компании TUF Gaming на баз…
NVIDIA намекает на анонс архитектуры GPU Hopper во время GTC…
NVIDIA намекает на анонс архитектуры GPU Hopper во время GTCNVIDIA делает несколько серьезных намеков на то, что на GTC 2022 они будут говорить о широко обсуждаемом …
Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2050 для ноутбуков …
Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2050 для ноутбуков MechRevo, китайский производитель портативных компьютеров, недавно обнародовал результаты тестов грядущег…
AMD заявляет о более высоком значении FPS по сравнению с NVI…
AMD заявляет о более высоком значении FPS по сравнению с NVIФрэнк Азор, главный архитектор игровых технологий и маркетинга в AMD, опубликовал интересный слайд в Twit…
Представлена 3D-карта Colorful GeForce RTX 3060 Naraka Blade…
Представлена 3D-карта Colorful GeForce RTX 3060 Naraka BladeКитайский производитель Colorful пополнил ассортимент графических адаптеров серии BattleAx моделями GeFor…
Intel Arc DG2-512 имеет больше транзисторов чем GA104 и Navi…
Intel Arc DG2-512 имеет больше транзисторов чем GA104 и NaviПоявились некоторые интересные технические подробности двух графических процессоров серии Intel Arc «Alch…
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor