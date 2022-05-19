AMD «Navi 31» будет иметь 384-битный интерфейс памяти GDDR6

AMD исторически использовала большие объемы шин памяти для решения проблем управления памятью в своих графических архитектурах, но технология Infinity Cache, запущенная с RDNA2, изменила правила игры, поскольку графические процессоры с узкими 256-битными интерфейсами памяти могли конкурировать с предложениями NVIDIA, которые имеют 384-битные интерфейсы памяти и более быстрые типы памяти GDDR6X. Похоже, что конкуренция между графическими архитектурами NVIDIA «Ada» и AMD RDNA3 вот-вот обострится, поскольку появляются слухи о том, что AMD предлагает свой самый большой ASIC следующего поколения, «Navi 31», 384-битный интерфейс памяти.

Это 50-процентное увеличение ширины шины памяти согласуется с двумя связанными слухами: во-первых, компания будет использовать более быстрые чипы памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, а во-вторых, AMD может увеличить размер встроенной памяти Infinity Cache. Samsung уже массово производит чипы памяти GDDR6 20 Гбит/с и 24 Гбит/с. Это обычные чипы памяти GDDR6 со стандартом JEDEC, а не GDDR6X, эксклюзивный тип памяти, разработанный NVIDIA и Micron Technology, который использует стандарт PAM4 для увеличения скорости передачи данных. Теоретическая Navi 31 со скоростью памяти GDDR6 20 Гбит/с будет иметь пропускную способность памяти 960 ГБ/с, что на 87,5% больше, чем у RX 6900 XT. Infinity Cache на кристалле работает со скоростью, измеряемой несколькими ТБ/с. Увеличенная ширина шины может также говорит об увеличении объема памяти.