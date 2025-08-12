NVIDIA представила видеокарту RTX 5090 D V2

Сегодня в Китае появилась новая модификация видеокарты NVIDIA RTX 5090 и, судя по результатам тестов, она практически не уступает RTX 5090 D — но только в играх и синтетических бенчмарках. Как подтверждают замеры, обновлённая конфигурация памяти в GeForce RTX 5090 D V2 не ограничивает производительность видеокарты в играх. Это и не удивительно — 24 ГБ видеопамяти более чем достаточно для современных проектов даже в 4K, тем более что часть характеристик осталась неизменной. Однако в ряде задач, особенно связанных с производительностью и ИИ, уменьшенный объём памяти всё же даёт о себе знать. Тесты показали, что RTX 5090 D V2 заметно уступает в таких сценариях.

В играх и синтетике разница между версиями минимальна — около 1–2%. Иногда V2 немного отстаёт, но в целом демонстрирует ту же производительность, что и прежняя RTX 5090 D. В играх при нативном 4K падения FPS практически нет, что порадует геймеров. Но вот в задачах для работы и машинного обучения сокращение объёма VRAM на 8 ГБ сильно сказывается. В рабочих приложениях вроде Blender и V-Ray ситуация не очень приятная — в Blender отставание достигает 19% на сцене Junkshop, 10,5% на Monster и 15,9% на Classroom. В V-Ray Benchmark разрыв составляет примерно 7,5% в тестах CUDA и до 24,8% в RTX-тестах. При этом в продаже RTX 5090 D V2 встречается почти по той же цене, что и RTX 5090 D, хотя официально она стоит примерно на 500–550 долларов дешевле, если сравнивать реальную рыночную стоимость. Это немного странно.