NVIDIA представила видеокарту RTX 5090 D V2

Сегодня в Китае появилась новая модификация видеокарты NVIDIA RTX 5090 и, судя по результатам тестов, она практически не уступает RTX 5090 D — но только в играх и синтетических бенчмарках. Как подтверждают замеры, обновлённая конфигурация памяти в GeForce RTX 5090 D V2 не ограничивает производительность видеокарты в играх. Это и не удивительно — 24 ГБ видеопамяти более чем достаточно для современных проектов даже в 4K, тем более что часть характеристик осталась неизменной. Однако в ряде задач, особенно связанных с производительностью и ИИ, уменьшенный объём памяти всё же даёт о себе знать. Тесты показали, что RTX 5090 D V2 заметно уступает в таких сценариях.

В играх и синтетике разница между версиями минимальна — около 1–2%. Иногда V2 немного отстаёт, но в целом демонстрирует ту же производительность, что и прежняя RTX 5090 D. В играх при нативном 4K падения FPS практически нет, что порадует геймеров. Но вот в задачах для работы и машинного обучения сокращение объёма VRAM на 8 ГБ сильно сказывается. В рабочих приложениях вроде Blender и V-Ray ситуация не очень приятная — в Blender отставание достигает 19% на сцене Junkshop, 10,5% на Monster и 15,9% на Classroom. В V-Ray Benchmark разрыв составляет примерно 7,5% в тестах CUDA и до 24,8% в RTX-тестах. При этом в продаже RTX 5090 D V2 встречается почти по той же цене, что и RTX 5090 D, хотя официально она стоит примерно на 500–550 долларов дешевле, если сравнивать реальную рыночную стоимость. Это немного странно.
Цены на RTX 5090 существенно снизились…
На рынке видеокарт серии RTX 50 наблюдается быстрое снижение цен, и многие модели всё ближе подходят к св…
AMD представила видеокарту Radeon AI PRO R9700 для работы с …
Компания AMD официально поделилась новыми подробностями о своём графическом процессоре Radeon AI PRO R970…
Inno3D поделилась тестами RTX 5050…
Несколько дней назад компания NVIDIA официально представила миру видеокарту GeForce RTX 5050 с 8 ГБ памят…
AMD считает, что 8 ГБ видеопамяти геймерам достаточно…
Ещё при запуске серии видеокарт RX 7000 компания AMD активно продвигала идею о важности большого объёма в…
Battlefield 6 крашится на видеокартах Intel Arc A-серии…
Похоже, у видеокарт Intel Arc A-серии возникли проблемы совместимости с новой частью Battlefield — компан…
Представлена бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060…
Компания AMD пополнила ассортимент графических адаптеров моделью начального уровня Radeon RX 9060, котора…
AMD представила видеокарту Radeon RX 9060…
Сегодня компания AMD представила видеокарту Radeon RX 9060, которая представляет собой упрощённую версию …
Представлен стандарт PCI Express 7.0…
Вчера некоммерческая организация PCI-SIG объявила о выпуске новой версии спецификации PCI Express 7.0, до…
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor