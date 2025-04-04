GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты…

Включает 48 тензорных ядер, 192 блока текстурной фильтрации и адресации FP16/FP32, 10 широких блоков ROP, 192 тензорных ядер, 48 потоковых мультипроцессоров. Выполнено ядро по 5 нм техпроцессу. Применена 192-битная шина с GDDR7 памятью объемом 12 Гбайт. В сравнение с прошлым поколением заметно увеличилась пропускная способность.
Комплект включает кронштейн с регулируемой высотой, кабель переходник с двух PCIe 6+2 на 12VHPWR, различную документацию.
Здесь используется распространённый подход со сквозным продувом в хвостовой части радиатора. Сам радиатор состоит из двух габаритных секций, соединенных между собой восемью никелированными медными трубками.
С графическим чипом, силовой обвязкой и чипами памяти контакт через площадку. Тут применен передовой теплопроводящий гель.
Обдувают три вентилятора диаметром 100 мм с регулируемой скоростью вращения и возможностью детальной настройки при помощи фирменного центра управления. Два боковых вентилятора вращаются против часовой стрелки, центральный по часовой. Форма лопастей оптимизирована для повышения эффективности обдува на фоне снижения создаваемого шума.
Питание на видеокарту подается через разъем 12VHPWR в центральной части. В зависимости от выбранного режима работы потребляет 250-257 Вт. Здесь доступен производительный и тихий режим, смена которых проводится с помощью переключателя.
Не секрет, что этот тип коннектора преследовали неудачи и он требует внимания при проведении монтажа с подключением кабеля от блока питания. Здесь же применено решение, которое риск возгорания сводит на минимум, светодиодный индикатор рядом с разъемом отображает качество соединения и наличие возможных проблем.
Ядро у GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC с заводским разгоном. Частота повышена до 2865 МГц в режиме Boost. И с помощью GIGABYTE Control Center также можно будет дополнительно увеличить лимит питания и провести ручной разгон.
Установлено 12 Гбайт графической памяти типа GDDR7 с чипами от Samsung. Эффективная частота 2333 МГц. Применена 13-фазная подсистема питания (10+3). Используются сборки, рассчитанные на 60А.
На панели вывода один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b. Разрешение 8К с высокой частотой обновления и возможность подключения нескольких мониторов.
Внутренняя сторона печатной платы защищена усиливающей пластиной. Нанесен декоративный рисунок.
На боковой части подсвечиваемый логотип бренда. Подсветка RGB и с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Помимо этого кольцевая подсветка на вентиляторах.