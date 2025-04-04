GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты

Мы проводили детальное тестирование старших видеокарт новой серии GeForce RTX 50, сегодня рассмотрим наиболее доступную Blackwell, на момент выхода этого материала, RTX 5070 GAMING от GIGABYTE. В презентации NVIDIA сравнивала производительность этой видеокарты с GeForce RTX 4090. Также как старшие модели, в сравнение с RTX 40xx она поддерживает многокадровую генерацию DLSS 4, а также Neural Rendering, объединяющий объекты с растровыми 3D-сценами и сгенерированные моделью на основе искусственного интеллекта. Использует она графическое ядро GB205 с 6144 ядер CUDA (8960 у RTX 5070 Ti).

Обзор и тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Включает 48 тензорных ядер, 192 блока текстурной фильтрации и адресации FP16/FP32, 10 широких блоков ROP, 192 тензорных ядер, 48 потоковых мультипроцессоров. Выполнено ядро по 5 нм техпроцессу. Применена 192-битная шина с GDDR7 памятью объемом 12 Гбайт. В сравнение с прошлым поколением заметно увеличилась пропускная способность.

Комплектация

Коробка из картона со стильным оформлением. На ее обратной стороне приведены данные по фирменным технологиям и конструктивным преимуществам. Пометка по 4-летней гарантии от производителя.

Комплектация GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Комплект включает кронштейн с регулируемой высотой, кабель переходник с двух PCIe 6+2 на 12VHPWR, различную документацию.

Комплектация GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Внешний вид

В GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC используется система охлаждения Windforce. Длина 33 сантиметра, высота 13 сантиметров. Занимает высоту двух слотов расширения на материнской плате.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Здесь используется распространённый подход со сквозным продувом в хвостовой части радиатора. Сам радиатор состоит из двух габаритных секций, соединенных между собой восемью никелированными медными трубками.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

С графическим чипом, силовой обвязкой и чипами памяти контакт через площадку. Тут применен передовой теплопроводящий гель.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Обдувают три вентилятора диаметром 100 мм с регулируемой скоростью вращения и возможностью детальной настройки при помощи фирменного центра управления. Два боковых вентилятора вращаются против часовой стрелки, центральный по часовой. Форма лопастей оптимизирована для повышения эффективности обдува на фоне снижения создаваемого шума.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Питание на видеокарту подается через разъем 12VHPWR в центральной части. В зависимости от выбранного режима работы потребляет 250-257 Вт. Здесь доступен производительный и тихий режим, смена которых проводится с помощью переключателя.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Не секрет, что этот тип коннектора преследовали неудачи и он требует внимания при проведении монтажа с подключением кабеля от блока питания. Здесь же применено решение, которое риск возгорания сводит на минимум, светодиодный индикатор рядом с разъемом отображает качество соединения и наличие возможных проблем.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Ядро у GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC с заводским разгоном. Частота повышена до 2865 МГц в режиме Boost. И с помощью GIGABYTE Control Center также можно будет дополнительно увеличить лимит питания и провести ручной разгон.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Установлено 12 Гбайт графической памяти типа GDDR7 с чипами от Samsung. Эффективная частота 2333 МГц. Применена 13-фазная подсистема питания (10+3). Используются сборки, рассчитанные на 60А.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

На панели вывода один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b. Разрешение 8К с высокой частотой обновления и возможность подключения нескольких мониторов.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Внутренняя сторона печатной платы защищена усиливающей пластиной. Нанесен декоративный рисунок.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

На боковой части подсвечиваемый логотип бренда. Подсветка RGB и с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Помимо этого кольцевая подсветка на вентиляторах.

Обзор GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты в бенчмарках

Нагрев GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC проводился в режиме Performance в корпусе с закрытыми боковыми стенками. Максимальная температура ядра не превышала 62 градусов. Работает система тихо.

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

TimeSpy Extreme

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

FireStrike Extreme

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Night Raid

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Steel Normad

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

NVIDIA DLSS

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Port Royal

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Тесты в играх

Тестирование проводилось с последними установленными обновлениями для игр и с актуальной версией драйвера. Процессор AMD Ryzen 7 9700X и 32 Гбайт оперативной памяти.

Wukong

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Resident Evil 4

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Warhammer 4000 Space Marine 2

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Hogwards Legacy

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

God of war Ragnarok

Тесты GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC – качественная видеокарта в вопросах реализации системы охлаждения, производительности и сборки. Возможность тонких настроек с помощью управления, индикатор качества соединения питающего кабеля, кронштейн с регулируемой высотой, низкие рабочие температуры. В вопросах сравнения производительности: быстрее RTX 4070 в среднем на 20%, RTX 4070 Super на 10%. С внедрением новых технологий на стороне игр, разрыв в FPS будет увеличен.
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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