GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты…

Мы проводили детальное тестирование старших видеокарт новой серии GeForce RTX 50, сегодня рассмотрим наиболее доступную Blackwell, на момент выхода этого материала, RTX 5070 GAMING от GIGABYTE. В презентации NVIDIA сравнивала производительность этой видеокарты с GeForce RTX 4090. Также как старшие модели, в сравнение с RTX 40xx она поддерживает многокадровую генерацию DLSS 4, а также Neural Rendering, объединяющий объекты с растровыми 3D-сценами и сгенерированные моделью на основе искусственного интеллекта. Использует она графическое ядро GB205 с 6144 ядер CUDA (8960 у RTX 5070 Ti).

Комплектация

Включает 48 тензорных ядер, 192 блока текстурной фильтрации и адресации FP16/FP32, 10 широких блоков ROP, 192 тензорных ядер, 48 потоковых мультипроцессоров. Выполнено ядро по 5 нм техпроцессу. Применена 192-битная шина с GDDR7 памятью объемом 12 Гбайт. В сравнение с прошлым поколением заметно увеличилась пропускная способность.Коробка из картона со стильным оформлением. На ее обратной стороне приведены данные по фирменным технологиям и конструктивным преимуществам. Пометка по 4-летней гарантии от производителя.

Комплект включает кронштейн с регулируемой высотой, кабель переходник с двух PCIe 6+2 на 12VHPWR, различную документацию.

Внешний вид

В GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC используется система охлаждения Windforce. Длина 33 сантиметра, высота 13 сантиметров. Занимает высоту двух слотов расширения на материнской плате.

Здесь используется распространённый подход со сквозным продувом в хвостовой части радиатора. Сам радиатор состоит из двух габаритных секций, соединенных между собой восемью никелированными медными трубками.

С графическим чипом, силовой обвязкой и чипами памяти контакт через площадку. Тут применен передовой теплопроводящий гель.

Обдувают три вентилятора диаметром 100 мм с регулируемой скоростью вращения и возможностью детальной настройки при помощи фирменного центра управления. Два боковых вентилятора вращаются против часовой стрелки, центральный по часовой. Форма лопастей оптимизирована для повышения эффективности обдува на фоне снижения создаваемого шума.

Питание на видеокарту подается через разъем 12VHPWR в центральной части. В зависимости от выбранного режима работы потребляет 250-257 Вт. Здесь доступен производительный и тихий режим, смена которых проводится с помощью переключателя.

Не секрет, что этот тип коннектора преследовали неудачи и он требует внимания при проведении монтажа с подключением кабеля от блока питания. Здесь же применено решение, которое риск возгорания сводит на минимум, светодиодный индикатор рядом с разъемом отображает качество соединения и наличие возможных проблем.

Ядро у GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC с заводским разгоном. Частота повышена до 2865 МГц в режиме Boost. И с помощью GIGABYTE Control Center также можно будет дополнительно увеличить лимит питания и провести ручной разгон.

Установлено 12 Гбайт графической памяти типа GDDR7 с чипами от Samsung. Эффективная частота 2333 МГц. Применена 13-фазная подсистема питания (10+3). Используются сборки, рассчитанные на 60А.

На панели вывода один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b. Разрешение 8К с высокой частотой обновления и возможность подключения нескольких мониторов.

Внутренняя сторона печатной платы защищена усиливающей пластиной. Нанесен декоративный рисунок.

На боковой части подсвечиваемый логотип бренда. Подсветка RGB и с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Помимо этого кольцевая подсветка на вентиляторах.

Тесты в бенчмарках

Нагрев GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC проводился в режиме Performance в корпусе с закрытыми боковыми стенками. Максимальная температура ядра не превышала 62 градусов. Работает система тихо.

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Night Raid

Steel Normad

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Тесты в играх

Wukong

Тестирование проводилось с последними установленными обновлениями для игр и с актуальной версией драйвера. Процессор AMD Ryzen 7 9700X и 32 Гбайт оперативной памяти.

Resident Evil 4

Warhammer 4000 Space Marine 2

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC – качественная видеокарта в вопросах реализации системы охлаждения, производительности и сборки. Возможность тонких настроек с помощью управления, индикатор качества соединения питающего кабеля, кронштейн с регулируемой высотой, низкие рабочие температуры. В вопросах сравнения производительности: быстрее RTX 4070 в среднем на 20%, RTX 4070 Super на 10%. С внедрением новых технологий на стороне игр, разрыв в FPS будет увеличен.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".