GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты

NVIDIA продолжила расширение модельной линейки Blackwell представив и запустив продажи GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Младшая представлена только в версии с 8 Гбайт графической памяти GDDR7 и пока недоступна для покупки, а вот для старшей есть выбор между 8 и 16 Гбайт памяти. Ставка, как и у старших видеокарт, делается не только на прирост чистой производительности, но и использование передовых функций с DLSS 4, многокадровую генерацию и искусственного интеллекта. Представлены в пользовательском сегменте «до 500 долларов» и рекомендованы для разрешения 1080p на высоких настройках графики с трассировкой лучей.

Комплектация

В центре внимания сегодня будет GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC с заводским разгоном ядра. Эти видеокарты построены на графическом процессоре GB206 поколения ADA, она использует его возможности максимально. 36 потоковых мультипроцессоров SM, 4806 ядер CUDA, 144 тензорных ядер, 36 ядер RT, 48 ROP и 144 TMU, 32 Мбайт кэша L2. Графическая память использует 128 битный интерфейс. Ядро RT четвертого поколения, на фоне снижения энергопотребления повысило производительность при расчете трассировки лучей в сравнении с прошлым поколением. Энергопотребление для нее составляет 180 Вт и для подключения использует интерфейс PCIe 5.0.

На обратной стороне коробки представлена схема охлаждения, особенности конструкции, поддерживаемые технологии NVIDA для игроков и создателей контента. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Эту систему охлаждения WINDFORCE мы рассматривали в старших видеокартах производителя. Выверенная конструкция, которая справляется успешно и с гораздо большим TDP. Для GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC отсутствие упрощений даст запас по производительности и реже вентиляторы будут выходить на максимальные обороты.

Длина системы охлаждения 281 мм, ширина 119 мм. Занимает два слота расширения на материнской плате. Три 80 мм вентилятора с оптимизированной формой лопастей. Центральный вращается против часовой стрелкой и два боковых по часовой. Тыльный вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора и вырез на усиливающей пластиной.

Две секции, которые соединены между собой тепловыми трубками. Графическое ядро, силовые элементы и чипы памяти передают тепло на контактные пластины через теплопроводящий гель серверного класса.

Кожух из пластика черного цвета, со строгим внешним исполнением. Выделяется только подсвечиваемый логотип бренда на боковой грани.

В этой зоне шторка, которую можно сдвинуть в сторону и сделать подсвечиваемым не логотип, а два элемента. Обратная сторона с защитной металлической пластиной.

Для видеокарты рекомендуется использование блока питания мощностью 650 Вт. Тут вместо 12VHPWR используется PCIe 6+2. Меньше проблем с монтажом и шире выбор блоков питания. При этом сохранено инженерное решение с индикатором рядом с разъемом индикатор, отображающий качество соединения и возможные проблемы с ним. Есть переключатель между режимами работы BIOS – производительный и тихий. В производительном ядро разогнано до частоты 2647 МГц, от референсных 2572 МГц.

Панель вывода включает один HDMI 2.1b и три DisplayPort 1.2b.

GIGABYTE CONTROL CENTER

С помощью программного центра можно в среде WINDOWS управлять рядом функций видеокарты. Это синхронизация подсветки с выбором из библиотеки эффектов и цвета.

Изменение схемы работы вентилятора. Готовый вариант профиля, ручной пресет и возможность зафиксировать на постоянной частоте вращения.

Ручной разгон, инструмент для автоматического поиска рабочих частот для памяти и ядра, изменение лимитов питания. Вывод сводной информации по характеристикам.

Тесты

Тестовый стенд построен с процессором AMD Ryzen 7 9700X и 32 Гбайт оперативной памяти. Для начала изучим возможности системы охлаждения, в максимальной и продолжительной нагрузке температура не превышала 64 градусов.

При этом в играх и при повседневной работе вращение вентиляторов не было слышно, даже при размещении системного блока на столе рядом с монитором.

TimeSpy Extreme

FireStrike Extreme

Night Raid

Steel Normad

NVIDIA DLSS

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Перед тестированием были установлены доступные обновления. Тесты велись во всех трех разрешениях и для сравнения было проведено сравнение с RTX 4060, имеющейся у нас в редакции.

Assins Creed Shadows

Kingdom Come 2

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC выступает хорошим вариантом в среднем ценовом сегменте особенно в версии с 16 Гбайт графической памяти, составляя успешную конкуренцию как прошлому поколению и Radeon RX в той же категории. При этом не ставит повышенных требований к выбору блока питания, не имеет проблем с нагревом, дает возможность проведения дополнительного ручного разгона и может быть установлена в небольших по габаритам игровых сборках.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".