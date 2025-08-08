Battlefield 6 крашится на видеокартах Intel Arc A-серии

Похоже, у видеокарт Intel Arc A-серии возникли проблемы совместимости с новой частью Battlefield — компания Intel уже признала наличие ошибки и начала расследование. Открытое бета-тестирование Battlefield 6 стартовало совсем недавно, и уже появились жалобы на вылеты игры на определённом «железе». Массовой проблемы нет, но владельцы дискретных карт серии Arc Alchemist часто сталкиваются с крашами — как при загрузке матча, так и прямо в процессе игры. В связи с этим Intel выпустила официальное заявление: «Нам известно о проблеме с вылетами у некоторых пользователей при запуске Battlefield 6 на дискретных видеокартах Intel Arc A-серии. Мы уже работаем над исправлением и выпустим обновление драйвера как можно скорее. Спасибо за терпение — следите за новостями».

На форумах EA и в Reddit пользователи описывают схожие ситуации — игра стабильно вылетает в момент загрузки боя. Однако один Reddit-пользователь нашёл временное решение — по его наблюдениям, краши происходят в режиме Borderless (оконный режим без рамок), который в Battlefield 6 установлен по умолчанию. Если переключить игру в полноэкранный или оконный режим, проблема исчезает. Этот способ подтвердили и другие владельцы Arc A-series, так что до выхода официального патча стоит воспользоваться именно этим обходным методом. Ожидается, что Intel скоро выпустит драйвер с окончательным исправлением и примечательно, что на видеокартах Arc B-серии такая проблема не наблюдается.
