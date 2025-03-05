RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты

Недавно мы проводили детальное тестирование видеокарты RTX 5080 WINDFORCE OC на новой архитектуре Blackwell. Сегодня в центре внимания будет RTX 5070 Ti GAMING OC 16G, основанная на том же чипе NVIDIA GB203, но с меньшим количеством CUDA ядер, а также других блоков на 20%. Список поддерживаемых технологий повторяет рассмотренную ранее видеокарту, но при этом у нее ниже стоимость. На презентации ее позиционировали как производительное решение для игр на высоких настройках в разрешении 2560х1440 пикселей. Для 4К-разрешения нужно будет использовать улучшенную в этом поколении технологию DLSS 4 с многокадровой генерацией, обеспечивающей лучшее качество картинки за счет AI-технологий и большей частоты кадров. Активно используются нейронные возможности для улучшения качества отрисовки частей кадра и общей картины.

Обзор RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

8960 ядер CUDA, 96 блоков ROP, 280 TMU, 16 Гбайт графической памяти GDDR7 с пропускной способностью до 896 ГБ/с. Шина 256-бит, в сравнение с RTX 4070 Ti технические спецификации были заметно улучшены.

Внешний вид

Для отвода тепла на видеокарте используется достаточно габаритная система охлаждения WINDFORCE, выходящая за пределы печатной платы. Состоит она из двухсекционного алюминиевого радиатора, контактной пластины, тепловых трубок, испарительной камеры. Применен передовой тип термоинтерейса TIMs, нанесенный на графический процессор, память и силовую обвязку. Длина 340 мм, ширина 140 мм, высота 70 мм.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Три вентилятора HAWK с насечками и канавками на лопастях. Два боковых вращаются по часовой стрелке, центральный против. Конструктивные улучшения для повышения эффективности и снижения шума.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

С внешней стороны печатная плата с защитной пластиной, один из краев которого стильно загнут под углом, увеличивая жесткость и дополнительно защищая целостность плату. Часть с вырезом, через который один из вентиляторов прокачивает воздух через ребра радиатора без сопротивления.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

У RTX 5070 Ti GAMING OC 16G есть несколько зон с подсветкой. Кольцевая на рамке вентиляторов, а также логотип на боковой грани. Доступна библиотека из девяти эффектов и ручные настройки.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

По центру на боковой стороне разъем 12VHWR. Энергопотребление 300 Вт, рекомендуется блок питания мощностью 750 Вт. Здесь применено интересное решение, которое предотвратит ошибочное подключение или недостаточно плотное соединение. Для этого светодиодный индикатор отобразит: нормальное подключение, отключенный кабель или неплотный контакт, проблемы с питанием от блока питания. Доступен переключатель режимов работы: тихий и производительный.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Процессор разогнан с 2452 МГц до 2588 МГц. 17 фазная подсистема питания (14+3) со сборками на 90А.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

В комплекте с видеокартой идет кронштейн для дополнительного упора с регулируемой высотой, переходник с трех PCIe 6+2 на 12VHPWR.

Внешний вид RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Софт

Для RTX 5070 Ti GAMING OC 16G доступно управление через Control Center. Изменение схемы работы вентиляторов, распределение выбранных параметров по нескольким профилям.

Софт RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Ручной и автоматический разгон. Сканер стабильных частот при повышении. Лимиты питания. Разгон графической памяти.

Софт RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Управление подсветкой RGB Fusion. Синхронизация с остальными компонентами в системе.

Софт RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты

Тестовый стенд построен с материнской платой Z790 A ELITE X WIFI7, процессором Intel Core i5-14600KF, 32 Гбайт оперативной памяти.

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Используемая в RTX 5070 Ti GAMING OC 16G продемонстрировала низкий уровень шума и рабочие температуры при продолжительной нагрузке.

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

TimeSpy Extreme

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

FireStrike Extreme

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Night Raid

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Steel Normad

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

NVIDIA DLSS

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Solar Bay

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Тесты в играх

Тестирование велось на высоких настройках. Сравним производительность с RTX 5080 и RTX 4070 Ti, изученными нами ранее.

Wukong

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Resident Evil 4

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Warhammer 4000 Space Marine 2

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Hogwards Legacy

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

God of war Ragnarok

Тесты RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRTX 5070 Ti GAMING OC 16G станет отличным выбором для разрешения 1440p, обеспечив стабильный и высокий фреймрейт в современных играх. В сравнение с RTX 4070 Ti прирост в среднем составляет 30%, видеокарте RTX 5080 уступает в районе 15%. В 4К-разрешнии потребуется включение DLSS 4, а в ряде игр снизить настройки качества графики. Оценивая эту видеокарту, отметим качественную элементную базу, низкий уровень шума и рабочие температуры.
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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