Intel готовит к релизу видеокарту-преемника Arc A380

В линейке Battlemage от Intel, похоже, готовится новая бюджетная видеокарта, которая станет преемником модели Arc A380. О судьбе Arc B770 пока ничего не известно, но, судя по свежим данным, компания работает не только над более производительным графическим процессором для массового сегмента, но и над доступной начальной моделью. Более того, недавно в патчах драйвера Linux Kernel был обнаружен новый графический процессор с PCI ID 0xE209. Этот идентификатор соответствует новой модели серии Arc Battlemage для потребительского сегмента. Внесённый в ядро Linux патч позволит драйверу распознавать карту, кроме того, новый PCI ID появился и в таблице Mesa PCI ID, где он обозначен как «BMG G21», что исключает возможность, что это B770.

Mesa — это набор открытых драйверов для работы с рендерингом, вычислениями и выводом изображения. Добавление PCI ID 0xE209 активирует поддержку 3D-рендеринга, а также работу с Vulkan и OpenGL. Соответственно, можно предположить, что это потребительская версия профессиональной модели Intel Arc B50 PRO, которая, вероятно, получит название Arc B380. Если предположения верны, то B380 сменит Arc A380 на базе архитектуры Alchemist и предложит куда более серьёзные характеристики. Если B380 действительно выйдет с 16 ядрами Xe2, она может оказаться отличной начальной видеокартой — при условии цены ниже 150 долларов. Для сравнения, Arc A380 стартовала с ценником 149 долларов, так что при схожей цене новая модель могла бы стать крайне привлекательным вариантом для геймеров.