AMD RDNA: PCI Express 4.0 и GDDR6

В новом техническом документе указаны особенности и приведен общий технический анализ базовой архитектуры RDNA. AMD раскрывает основные технические моменты касательно шейдеров, графических функций, операционных блоков, кэша и памяти.

Новейшие видеокарты AMD серии 5700 могут похвастаться довольно заметным приростом производительности и меньшим энергопотреблением. Этому также способствует и поддержка разъема PCI Express 4.0, пропускная способность которого составляет 16 ГТ/с, что в два раза больше версии 3.0.

Еще одной особенностью новой архитектуры является новейший тип памяти GDDR6, которая обеспечивает скорость до 448 гигабит в секунду.

AMD обещают поддержку абсолютно всех современных игр в разрешении 1440р. Подобные характеристики дают приличный задел на будущее, делая Radeon RX 5700 или RX 5700 XT хорошим выбором.