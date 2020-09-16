AMD RX 6000 показали на фото

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD готовит к релизу свою новую видеокарту, чтобы дать ответ компании NVIDIA. Дело в том, что NVIDIA выпустила достаточно классные видеокарты, которые при своей цене обладают достаточной производительностью и уже пользуются спросом на рынке, хотя еще даже не вышли в продажу. Чтобы хоть как-то показать свой уровень, производитель планирует вскоре представить видеокарту AMD RX 6000, которая будет ответом конкуренту. Теперь вот видеокарта даже попала на фотографии, на которых видна система охлаждения продукта. К сожалению, говорить о каких-либо дополнительных преимуществах на основе только фотографии не выйдет при всем желании, но мы подождем анонса.

Комментарии и отзывы AMD RX 6000
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