AMD RX 6600 и RX 6600 XT будут дешевле конкурентов от NVIDIA

Однако, если вам не посчастливится получить эталонную карточку в день запуска по ее официальной цене, вы, вероятно, будете смотреть на карты, которые указаны намного выше рекомендованной цены, благодаря продолжающимся проблемам со складскими запасами. По оценкам Cowcotland, карты RX 6600 XT могут продаваться в розничных магазинах по цене до 549 евро (588 долларов), что более чем на 50% превышает их рекомендованную производителем розничную цену. Также помните, что эти цены не являются официальными. Как только AMD объявит о выпуске карт в ближайшее время, мы точно узнаем, правы ли были инсайдеры ли это очередная информация, которая на самом деле никак не подтверждена на деле. Ранее уже были ситуации, когда видеокарты сливали до релиза, а потом оказывалось, что они совершенно не так выглядят и стоят дороже.