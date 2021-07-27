AMD RX 6600 и RX 6600 XT будут дешевле конкурентов от NVIDIA

Мы не ожидаем, что бюджетные видеокарты AMD RX 6600 и RX 6600 XT появятся в игровых ПК до августа, но похоже, что мы уже получили представление о том, на какие цены мы можем рассчитывать. Источники из издания Neowin назвали розничную цену для обоих графических процессоров, из которых следует, что обе карты могут быть дешевле, чем их эквивалентные модели от NVIDIA. Ожидается, что Radeon RX 6600 будет запущена по цене 299 долларов, что будет выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 3060 за 329 долларов. Тогда более мощный RX 6600 XT может обойтись вам в 349 долларов, с производительностью, которая по-прежнему будет конкурировать с GeForce RTX 3060 от NVIDIA за 399 долларов. Ti.

Однако, если вам не посчастливится получить эталонную карточку в день запуска по ее официальной цене, вы, вероятно, будете смотреть на карты, которые указаны намного выше рекомендованной цены, благодаря продолжающимся проблемам со складскими запасами. По оценкам Cowcotland, карты RX 6600 XT могут продаваться в розничных магазинах по цене до 549 евро (588 долларов), что более чем на 50% превышает их рекомендованную производителем розничную цену. Также помните, что эти цены не являются официальными. Как только AMD объявит о выпуске карт в ближайшее время, мы точно узнаем, правы ли были инсайдеры ли это очередная информация, которая на самом деле никак не подтверждена на деле. Ранее уже были ситуации, когда видеокарты сливали до релиза, а потом оказывалось, что они совершенно не так выглядят и стоят дороже.
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