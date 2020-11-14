AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 ГГц

Практически все пользователи после покупки видеокарты занимаются разгоном графического процессора, так как это предоставляет пользователю дополнительную производительность. Например, вы можете взять базовую версию RX 6800 XT, после чего разогнать ее до 2,55 ГГц, после чего разница в тех же играх будет просто феноменальная. Именно по этой причине производители дают своим пользователям возможность заниматься ручным разгоном, дабы в итоге порадовать пользователя более высокими частотами. И RX 6800 XT, видимо, очень хорошо подходит для ручного разгона, особенно если учитывать, что при должном охлаждении и питании видеокарта может достигнуть уровня RTX 3090 в плане производительности, хотя стоит она намного дешевле.

Комментарии и отзывы RX 6800 XT
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