AMD Radeon Pro V340 с двумя графическими процессорами Vega 10

Появились характеристики графической карты AMD Radeon Pro V340, которая предназначена для профессионального сегмента рынка, интересный факт: он имеет 32 ГБ HBM2 и оснащен двумя Vega GPU.Данные появились на портале Benchlife, карта предназначена для дизайнеров, нефтегазовой промышленности и для профессионального рынка. Так как карта будет иметь 32 ГБ HBM2, то многие аналитики предполагают, что это будет VEGA20 (на 7 нм).