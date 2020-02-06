AMD Radeon Pro W5500 создана для профессионалов

Стоит понимать, что далеко не все видеокарты создаются для геймеров и запуска ААА игр, некоторые крупные производители делают видеокарты для тех, кто работает с тяжелым софтом, объемными объектами и всем в таком духе. К примеру, у компании AMD есть достаточно интересная модель Radeon Pro W5500, которую создали специально для тех, кто хочет создавать сложные проекты, работать со сложными вычислениями и делать это с комфортом. Проблема в том, что пока что производитель не говорит, сколько такая модель будет стоить и когда она отправится в продажу. Мы подождем эту информацию и тогда уже можно будет сравнить производительность и цену Radeon Pro W5500 с основными конкурентами от компании NVIDIA, которые тоже уже есть на рынке.