AMD Radeon Pro W5500 создана для профессионалов

2020-02-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - AMD Radeon Pro W5500; [72]
Стоит понимать, что далеко не все видеокарты создаются для геймеров и запуска ААА игр, некоторые крупные производители делают видеокарты для тех, кто работает с тяжелым софтом, объемными объектами и всем в таком духе. К примеру, у компании AMD есть достаточно интересная модель Radeon Pro W5500, которую создали специально для тех, кто хочет создавать сложные проекты, работать со сложными вычислениями и делать это с комфортом. Проблема в том, что пока что производитель не говорит, сколько такая модель будет стоить и когда она отправится в продажу. Мы подождем эту информацию и тогда уже можно будет сравнить производительность и цену Radeon Pro W5500 с основными конкурентами от компании NVIDIA, которые тоже уже есть на рынке.


Комментарии и отзывы AMD Radeon Pro W5500
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