AMD Radeon RX 3080 (Navi) стоит 249 долларов

В интернете появилась информация о новой видеокарте AMD Radeon RX 3080 (Navi), которую компания вроде как планирует показать в ближайшем будущем. Новинка станет прямым конкурентом видеокарте NVIDIA RTX 2070, только вот стоимость у продукта от AMD составляет всего 249 долларов. Только представьте — вы можете купить довольно мощную видеокарту с отличным дизайном и охлаждением по цене бюджетного устройства конкурента. Думаю, если продукт доберется и до нашего рынка по адекватным ценам, то «зеленые» очень быстро перестанут доминировать на рынке. Как бы геймеры не любили компанию NVIDIA и ее продукты, но громадная разница в цене не позволит спокойно выдержать конкуренцию со стороны AMD. Нам, геймерам, в итоге от этого только лучше, ведь мы получим более доступный продукт.