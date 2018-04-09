AMD Radeon RX 500X Series появились на сайте AMD

Были слухи о том, что в серии Radeon 500 будет еще одна модель, и на сайте AMD появилась страница, на которой показан Radeon RX 500X.В настоящее время на странице не отображается информация , а только имя. AMD еще не объявила о выпуске серии Radeon RX 500X, и когда она будет доступна, также неизвестно. Более ранний слух показал, что новый продукт, получит на 5% -ный прирост производительности, в том же слухе было сказано о выпуске в июне или июле, вероятно во время Computex.