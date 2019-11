AMD Radeon RX 5500 уступила GeForce GTX 1660 в первом тесте

С момента анонса видеокарты AMD Radeon RX 5500 прошло уже полтора месяца, однако она все еще не появилась в продаже. Впрочем, сегодня в сети появились результаты первых тестов ожидаемой новинки. Отмечается, что в испытаниях участвовала OEM-версия из настольного ПК HP Pavilion TP01-0004ng. Итак, в 3DMark Fire Strike Radeon RX 5500 набрала 12111 баллов, уступив Gigabyte GeForce GTX 1660 и Sapphire Radeon RX 580 (12744 и 12525 баллов). В играх Shadow of the Tomb Raider и Far Cry 5 новинка также показала меньшее быстродействие, чем вышеуказанные адаптеры. При этом Radeon RX 5500 продемонстрировала меньшее энергопотребление, чем Radeon RX 580. Теперь остается дождаться результатов нереференсных вариантов.