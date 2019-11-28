AMD Radeon RX 5500 заменит линейку RX 590

AMD Radeon RX 5500 основана на архитектуре графического процессора Navi 14. RX 5500 имеет 1408 потоковых процессоров, на чипе установлено 22 вычислительных блока. Базовая частота 1670 МГц, частота в турбобусте составляет 1717 МГц.

Карта способна обеспечить до 5,19 TFLOP вычислительной производительности при 110 Вт. Объем памяти 4 ГБ и 8 ГБ GDDR6, которая работает через 128-битный интерфейс шины, обеспечивая пропускную способность 224 ГБ/с.

По производительности ее можно сравнить с GeForce GTX 1650. Она равна видеокарте Radeon RX 580, но потребляет гораздо меньше энергии. Серия Radeon RX 5000 придет на замену Radeon RX 590.