AMD Radeon RX 5600 будет основана на архитектуре 7-нм графического процессора Navi

Видеокарты AMD Radeon RX 5700XT и 5700 появились на рынке чуть больше недели. Карты, основанные на новой архитектуре GPU компании Navi, были разработаны и ориентированы на геймеров среднего класса. Теперь слухи предполагают, что производитель GPU уже имеет Radeon RX 5600 в разработке.

Существование предполагаемого RX 5600 было впервые обнаружено на CompuBench японским бомбардировщиком Комати (@KOMACHI_ENSAKA) и опубликовало его результаты в Твиттере. Карты Radeon имели идентификационную строку «AMD 7340: C1» и, исходя из поломки Komachi, GFX 1012 ID карты, основаны на 7-нм технологическом узле AMD Navi 14. Также похоже, что на карте будет 24 вычислительных блока RDNA и всего 1536 потоковых процессоров. Radeon RX 5700 имеет в общей сложности 2304 потоковых процессора, тогда как RX 5700 XT имеет 2560 потоковых процессоров. Кроме того, карта будет оснащена 4 ГБ графической памяти GDDR6 и будет иметь тактовую частоту 1,9 ГГц.

Radeon RX 5600, очевидно, послужит предложением AMD для игрового рынка начального уровня. Кроме того, учитывая общие характеристики, карта может стать прямым конкурентом NVIDIA серии GeForce GTX 16.