AMD Radeon RX 560X замечена на 3DMark

Немного странная история, вчерашние новости в Интернете показали, что на веб-сайте AMD отображаются все карты серии Radeon серии 500 с приставкой X, а так же, что она появилась в базе данных Futuremark 3DMark Sky Diver.В представленном листинге представлен ноутбук Acer, предлагающий спецификации и близкий к ноутбуку серии Nitro 5, в котором используется процессор AMD Ryzen 5 Mobile 2500U.RX 560X будет обновленной версией Radeon RX 560M, графический чип Polaris 11/21 (построен на 14-нм технологическом процессе FinFET) с 1024 шейдерными блоками, тактовая частота увеличена до 1275 МГц - на 73 МГц выше, чем у старой модели.