AMD Radeon RX 5700 Navi требует много энергии

На просторах интернета появилась новость о том, что компания AMD уже показала первые видеокарты нового поколения и что они оказались очень прожорливыми даже в плане потребления энергии. К примеру, видеокарта AMD Radeon RX 5700 Navi в исполнении от компании ASRock потребляет 225 Вт мощности, что достаточно много по современным меркам. С другой стороны, если у видеокарты будет очень высокая производительность, то ей можно простить такое высокое потребление энергии. Остается лишь спокойно ждать официальных тестов и только тогда можно будет говорить о параметрах новинок. Мы надеемся, что компания AMD сумеет задать новую планку качества и вынудит главного конкурента действовать более активно, предоставляя нам лучшие решения.