AMD Radeon RX 6700 получит 10 ГБ памяти и урезанную шину

Radeon RX 6700 получит всего 10 ГБ памяти GDDR6, а разрядность шины памяти по сравнению со старшей версией уменьшится со 192 до 160 бит. Так что производительность новинки будет заметно ниже, чем у Radeon RX 6700 XT, но и TDP будет ниже — значение составит примерно 200 Вт. Графический процессор Radeon RX 6700, по предварительным данным, будет работать на частоте 2330 МГц в игровом режиме и на частоте 2495 МГц в режиме Boost. Для подачи дополнительного питания будет использоваться один восьмиконтактный разъем. Официальная премьера Radeon RX 6700 ожидается 9 июня. Новинка, судя по характеристикам, составит конкуренцию GeForce RTX 3060.