AMD Radeon RX 6700 получит 10 ГБ памяти и урезанную шину

Недавно AMD представила Radeon RX 6750 XT, которая лишь немного быстрее обычной Radeon RX 6700 XT, а сейчас, по слухам, компания готовит еще одну модель в линейке это Radeon RX 6700 XT. Компания Sapphire уже продемонстрировала видеокарты Radeon RX 6700 серии Pulse. Новинки будут построены на GPU Navi 22 XL, урезанной версии обычного Navi 22. Обещано 36 исполнительных блоков и 2308 потоковых процессоров (против 2560 у обычного Radeon RX 6700 XT).

Radeon RX 6700 получит всего 10 ГБ памяти GDDR6, а разрядность шины памяти по сравнению со старшей версией уменьшится со 192 до 160 бит. Так что производительность новинки будет заметно ниже, чем у Radeon RX 6700 XT, но и TDP будет ниже — значение составит примерно 200 Вт. Графический процессор Radeon RX 6700, по предварительным данным, будет работать на частоте 2330 МГц в игровом режиме и на частоте 2495 МГц в режиме Boost. Для подачи дополнительного питания будет использоваться один восьмиконтактный разъем. Официальная премьера Radeon RX 6700 ожидается 9 июня. Новинка, судя по характеристикам, составит конкуренцию GeForce RTX 3060.
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