AMD Radeon RX 6x50 XT Series может дебютировать в июне 2022 года

Серия Radeon RX 6x50, может дебютировать в июне или июле 2022 года, согласно надежному источнику. Последнее обновление RDNA2 показало, что AMD использует более быструю память GDDR6 18 Гбит/с по всем направлениям и обеспечивает более высокие тактовые частоты на существующем чипе. На данный момент неизвестно, будут ли эти новые чипы построены на том же 7-нм техпроцессе или будут иметь оптическую усадку до 6-нм (TSMC N6). Такой переход к узлу, предлагающий на 18 % более высокую плотность транзисторов, будет иметь значительные преимущества благодаря запасу по тактовой частоте. 5-нм графические процессоры AMD на базе RDNA3 могут дебютировать только ближе к концу года.

AMD готовится к запуску еще одного чипа начального уровня в серии RX 6000, основанный на том же 6-нанометровом кристалле Navi 24, что и RX 6500 XT, этот чип может иметь конфигурацию ядра, промежуточную между RX 6500 XT и RX 6400, с 768 потоковыми процессорами на 12 вычислительных блоках и 4 ГБ памяти GDDR6, что аналогично RX 6400, но с более высокими тактовыми частотами. RX 6500 нацелен на цену в 150 долларов.