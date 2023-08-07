AMD Radeon RX 7900 GRE уже можно купить за пределами Китая

Стоит отметить, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) стоит 649 на китайском рынке, но на других рынках она, якобы, продаваться не будет — это нечто вроде уникального продукта для локального рынка Поднебесной. Однако эта графическая карта, что вполне ожидаемо, уже появилась за пределами Китая — ритейлеры уже говорят, что данную модель можно купить, но есть один важный момент. Он заключается в том, что купить видеокарту можно только в составе уже готовой системы, а отдельно — нет. Немецкий ритейлер MemoryPC предлагает целых шесть различных игровых систем, собранных на базе Radeon RX 7900 GRE, и цены на готовые компьютеры варьируются от 1100 до 1900 долларов

Самая доступная система оснащена процессором Ryzen 5 5600, 16 ГБ памяти DDR4-3200 и SSD Adata Legend 710 на 1 ТБ формата M.2 NVMe. Есть, конечно, и куда более производительные системы, которые предлагают процессоры Ryzen 7 5800X3D или Core i9-12900K, и они создавались для тех, кто хочет получить топовый компьютер для игр и работы. Кроме того, Radeon RX 7900 GRE также появилась в продаже в Австралии — там ритейлер PLE Computers предлагает готовый ПК за внушительные 2300 долларов на базе данной видеокарты. Эта цена кажется достаточно высокой, но нужно понимать, что компьютерное железо в Австралии в целом стоит гораздо дороже. Но проблема в том, что никто в здравом уме не станет покупать целый компьютер только для того, чтобы получить доступ к видеокарте AMD Radeon RX 7900 GRE.