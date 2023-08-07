AMD Radeon RX 7900 GRE уже можно купить за пределами Китая

Самая доступная система оснащена процессором Ryzen 5 5600, 16 ГБ памяти DDR4-3200 и SSD Adata Legend 710 на 1 ТБ формата M.2 NVMe. Есть, конечно, и куда более производительные системы, которые предлагают процессоры Ryzen 7 5800X3D или Core i9-12900K, и они создавались для тех, кто хочет получить топовый компьютер для игр и работы. Кроме того, Radeon RX 7900 GRE также появилась в продаже в Австралии — там ритейлер PLE Computers предлагает готовый ПК за внушительные 2300 долларов на базе данной видеокарты. Эта цена кажется достаточно высокой, но нужно понимать, что компьютерное железо в Австралии в целом стоит гораздо дороже. Но проблема в том, что никто в здравом уме не станет покупать целый компьютер только для того, чтобы получить доступ к видеокарте AMD Radeon RX 7900 GRE.