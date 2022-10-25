AMD Radeon RX 7900 XTX получит 24 ГБ памяти

Современные видеокарты флагманского уровня предоставляют просто безумные объёмы памяти, которые даже в 4К-гейминге не нужны. Но, безусловно, это помогает при монтаже видео или в процессе работы с контентом другого формата, плюс геймерам просто приятно знать, что у них есть запас памяти, когда они покупают видеокарту за две тысячи долларов или около того. И в AMD решили продолжать данную традицию, так что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX должна в конечном итоге получить 24 ГБ встроенной видеопамяти, чего будет предостаточно для того, чтобы пользователь мог играть с комфортом в абсолютно любые видеоигры. Это на самом деле классная новость, так как у конкурента этой видеокарты тоже 24 ГБ встроенной видеопамяти и пользователь получает на выбор практически схожие характеристики.

При этом у AMD Radeon RX 7900 XTX, теоретически, будет более высокая частота графического процессора в сравнении с NVIDIA RTX 4090, так что пользователь получит более высокую производительность в играх. Так что теперь вопрос заключается только в том, насколько именно производительность будет выше, плюс нужно понимать, что видеокарта с высокой тактовой частотой графического ядра будет потреблять огромные объёмы энергии, что на самом деле негативно скажется на покупателе. Ведь в этом случае нужно покупать дополнительно блок питания большей мощности, брать охлаждение для корпуса и думать о том, чтобы кабель не расплавился от такого напряжения. Все детали узнаем уже 3 ноября.
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