Valve запустит SteamOS на видеокартах NVIDIA

Соответственно, начиная с версии SteamOS 3.8 пользователи смогут самостоятельно собирать свою собственную Steam Machine из любых комплектующих. Точнее, практически любых. Представитель компании сообщил, что Valve сотрудничает с NVIDIA, чтобы улучшить совместимость SteamOS с десктопным железом. Хотя полноценная поддержка видеокарт NVIDIA может появиться лишь в следующем году, работа над этим продолжается в фоновом режиме. То есть, в теории, спустя пару лет активной работы Valve сможет полностью портировать свою операционную систему на современные компьютеры с видеокартами от компании NVIDIA. Это огромная доля рынка геймеров, что может существенно ударить по популярности операционной системы Windows в обозримом будущем.