Valve запустит SteamOS на видеокартах NVIDIA

Компания Valve постепенно расширяет планы по внедрению SteamOS на большее количество ПК и в перспективе намерена добавить поддержку видеокарт NVIDIA. Хотя система Steam Machine подверглась критике за низкую производительность и довольно высокую цену, для части пользователей она оказалась именно тем, что они искали — компактным ПК в формате консоли, который запускает игры Steam и легко интегрируется в гостиную, при этом обеспечивая нормальную производительность в нетребовательных играх. Тем, кого не устраивает стоимость новой Steam Machine, Valve предлагает альтернативу. В обновлении SteamOS 3.8.10, выпущенном на прошлой неделе, компания реализовала поддержку совместимых платформ Intel и AMD.

Соответственно, начиная с версии SteamOS 3.8 пользователи смогут самостоятельно собирать свою собственную Steam Machine из любых комплектующих. Точнее, практически любых. Представитель компании сообщил, что Valve сотрудничает с NVIDIA, чтобы улучшить совместимость SteamOS с десктопным железом. Хотя полноценная поддержка видеокарт NVIDIA может появиться лишь в следующем году, работа над этим продолжается в фоновом режиме. То есть, в теории, спустя пару лет активной работы Valve сможет полностью портировать свою операционную систему на современные компьютеры с видеокартами от компании NVIDIA. Это огромная доля рынка геймеров, что может существенно ударить по популярности операционной системы Windows в обозримом будущем.