NVIDIA уже выпустила видеокарты RTX 50 Super

По информации Videocardz, один модуль GDDR7 объёмом 3 ГБ сейчас стоит от 60 до 70 долларов, что значительно дороже 2-гигабайтного чипа памяти GDDR7. Стоимость одного такого модуля оценивается примерно в 20 долларов, из-за чего видеокарты с новой конфигурацией памяти оказываются в сложном положении. На данный момент NVIDIA подготовила четыре модели RTX 50 Super — RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super, RTX 5080 Super и RTX 5050 с 9 ГБ памяти. Кроме того, недавно появились слухи о RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти, однако эта модель пока официально не подтверждена. Вот только будет ли компания выпускать эти видеокарты в продажу — вопрос открытый. Ведь при текущем уровне цен на память новинки будут очень дорогим, а их доступность ещё на релизе будет крайне скромной. Это может ударить по аудитории фанатов.