NVIDIA уже выпустила видеокарты RTX 50 Super

На данный момент как минимум один партнёр NVIDIA уже получил новые видеокарты серии RTX 50 Super, однако, как сообщается, компания пока запретила их продажу. Ранее сообщалось, что выпуск RTX 50 Super был отложен из-за высокой стоимости памяти GDDR7. Вероятно, именно поэтому NVIDIA практически не рассказывает о серии Super официально. Текущий рынок DRAM остаётся крайне нестабильным — цены на память постоянно меняются, а в ближайшее время ожидается их дальнейший рост. Кроме того, NVIDIA уже сталкивается с проблемами при закупке достаточного количества чипов памяти для своих видеокарт, поэтому поиск новых модулей GDDR7 повышенной ёмкости становится ещё сложнее.

По информации Videocardz, один модуль GDDR7 объёмом 3 ГБ сейчас стоит от 60 до 70 долларов, что значительно дороже 2-гигабайтного чипа памяти GDDR7. Стоимость одного такого модуля оценивается примерно в 20 долларов, из-за чего видеокарты с новой конфигурацией памяти оказываются в сложном положении. На данный момент NVIDIA подготовила четыре модели RTX 50 Super — RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super, RTX 5080 Super и RTX 5050 с 9 ГБ памяти. Кроме того, недавно появились слухи о RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти, однако эта модель пока официально не подтверждена. Вот только будет ли компания выпускать эти видеокарты в продажу — вопрос открытый. Ведь при текущем уровне цен на память новинки будут очень дорогим, а их доступность ещё на релизе будет крайне скромной. Это может ударить по аудитории фанатов.