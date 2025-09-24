GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты

Мы уже проводили тестирование GeForce RTX 5060 с 8 Гбайт памяти представленной в доступном ценовом сегменте, которая некоторое время была замыкающей в новом семействе видеокарт с поддержкой DLSS 4.0. Позже NVIDIA выпускает GeForce RTX 5050 без лишнего шума и отдельной презентации, графический ускоритель начального уровня. Основана она на современной архитектуре Blaсkwell и пришла на смену GeForce RTX 3050, превосходя ее по быстродействию и поддерживаемым технологиям. Как и старшие видеокарты семейства GeForce RTX 50 поддерживает многокадровую генерацию, модели реконструкции лучей и масштабирования на основе технологий искусственного интеллекта. Новые RT-ядра в ней поддерживают технологию мегагеометрии с более высокой геометрической детализации в поддерживаемых играх, количество которых ожидаемо будет увеличиваться.

Изучаемая сегодня GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC одна из самых доступных современных видеокарт от NVIDIA, которая отлично подходит для игровых ПК начального уровня. Это Full HD разрешение, соревновательные игры, такие как Dota 2, Marvel Rivals, PUBG, Counter-Strike 2, а также более сложные проекты, включая Borderlands 4, SILENT HILL f, Dying Light: The Beast с увеличением производительности при включении DLSS 4.

Комплектация

Построена она на базе графического ядра GB207, выполненной на техпроцессе TSMC 4NP с 16.9 миллиардами транзисторов. 20 – SM, 10 – TPC, 2 – GPC и 8х16 ALU (FP32/INT32), 1 – RT-ядро, 4 блока наложения текстур TMU. Размещено 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128-бит.

Компактная коробка из плотного картона, изучив информацию на обратной стороне которой можно будет составить полное представление по поддерживаемым технологиям и особенности конструкции, используемой системы охлаждения. Комплект ее включает руководство пользователя.

Внешний вид

Несмотря на невысокой ценник упрощать систему отвода тепла у GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC не стали. Тут полноценное охлаждение с двухслотовым кулером и тремя вентиляторами.

Строгое оформление с выверенными линиями и отсутствием броских элементов на кожухе, преобладанием черного цвета и без подсветки. Длина кожуха 28.5 сантиметров, совместимо с большинством корпусов.

На задней панели для вывода сигнала доступны два HDMI 2.1b и два DisplayPort 2.1b. поддерживает сигнал 4К 12-бит HDR с частотой 480 Гц, 8К 12-бит HDR до 165 Гц. Установлен один блок NVDEC и один блок NVENC.

Преимуществом видеокарты является низкий уровень энергопотребления (150 Вт), позволяющий в сборках использовать блоки питания с мощностью от 550 Вт. Также тут нет 12VHPWR, что также дополнительно расширяет выбор решения, вместо него один классический 8-пиновый PCIe.

Система охлаждения состоит из радиатора с двумя медными тепловыми трубками. Большая контактная площадка, отводящая тепло от графического ядра, памяти и элементов VRM. Вместо термопрокладок используется, более эффективная термопаста.

Задняя часть печатной платы защищена пластиной. Она предотвратит повреждения при проведении монтажа. На ней есть вырез для сквозного движения воздуха сквозь ребра радиатора.

Тесты

Температурный тест

В GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC используется качественная элементная база в цепи VRM. Сборки рассчитаны на 50А. Графическая память набрана чипами Samsung.

TimeSpy Extreme

FireStrike Extreme

Night Raid

Steel Normad

NVIDIA DLSS

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Тесты вели в разрешениях Full HD и Quad HD c настройками графики. К моменту публикации у нас есть полные данные по всему семейству, также сравним с RTX 4060 и RTX 3050.

Assasins Creed Shadows

Kingdom Come 2

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Софт

В GIGABYTE Control Center можно выставить схему работу вентиляторов, задав автоматический или ручной порог для остановки вентилятора.

Автоматический и ручной разгон. Контроль параметров работы с подробными данными по частоте, скорости и напряжению. Отдельный разгон графической памяти.

Итоги

GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC – хороший выбор для сборки игрового ПК при ограниченном бюджете или когда основной интерес представляют соревновательные игры и используется монитор с Full HD разрешением. Согласно проведенным тестам, она немного уступает GeForce RTX 4060 и превосходит GeForce RTX 3050. Сама видеокарта от производителя поместится в любой корпус, не создает проблем с подбором блока питания и его подключением, а используемая в ней система охлаждения работает с низким уровнем шума и обеспечивает стабильную работу при продолжительной нагрузке.