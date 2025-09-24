GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты

Изучаемая сегодня GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC одна из самых доступных современных видеокарт от NVIDIA, которая отлично подходит для игровых ПК начального уровня. Это Full HD разрешение, соревновательные игры, такие как Dota 2, Marvel Rivals, PUBG, Counter-Strike 2, а также более сложные проекты, включая Borderlands 4, SILENT HILL f, Dying Light: The Beast с увеличением производительности при включении DLSS 4.
Построена она на базе графического ядра GB207, выполненной на техпроцессе TSMC 4NP с 16.9 миллиардами транзисторов. 20 – SM, 10 – TPC, 2 – GPC и 8х16 ALU (FP32/INT32), 1 – RT-ядро, 4 блока наложения текстур TMU. Размещено 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128-бит.
Компактная коробка из плотного картона, изучив информацию на обратной стороне которой можно будет составить полное представление по поддерживаемым технологиям и особенности конструкции, используемой системы охлаждения. Комплект ее включает руководство пользователя.
Строгое оформление с выверенными линиями и отсутствием броских элементов на кожухе, преобладанием черного цвета и без подсветки. Длина кожуха 28.5 сантиметров, совместимо с большинством корпусов.
На задней панели для вывода сигнала доступны два HDMI 2.1b и два DisplayPort 2.1b. поддерживает сигнал 4К 12-бит HDR с частотой 480 Гц, 8К 12-бит HDR до 165 Гц. Установлен один блок NVDEC и один блок NVENC.
Преимуществом видеокарты является низкий уровень энергопотребления (150 Вт), позволяющий в сборках использовать блоки питания с мощностью от 550 Вт. Также тут нет 12VHPWR, что также дополнительно расширяет выбор решения, вместо него один классический 8-пиновый PCIe.
Система охлаждения состоит из радиатора с двумя медными тепловыми трубками. Большая контактная площадка, отводящая тепло от графического ядра, памяти и элементов VRM. Вместо термопрокладок используется, более эффективная термопаста.
Задняя часть печатной платы защищена пластиной. Она предотвратит повреждения при проведении монтажа. На ней есть вырез для сквозного движения воздуха сквозь ребра радиатора.
В GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC используется качественная элементная база в цепи VRM. Сборки рассчитаны на 50А. Графическая память набрана чипами Samsung.
Автоматический и ручной разгон. Контроль параметров работы с подробными данными по частоте, скорости и напряжению. Отдельный разгон графической памяти.