NVIDIA заработала за квартал почти 100 миллиардов

Компания NVIDIA ожидает, что уже в ближайшие несколько месяцев её выручка достигнет отметки в 108 миллиардов долларов. Если прогноз оправдается, компания впервые перешагнёт отметку в 100 миллиардов долларов квартальной выручки. Впрочем, NVIDIA не станет первой корпорацией с таким результатом — Amazon, Apple и Alphabet уже неоднократно достигали этого уровня. Согласно последнему финансовому отчёту NVIDIA, за прошедший квартал компания получила рекордные 96,2 миллиарда долларов общей выручки — более чем на 10 миллиардов долларов больше показателя предыдущего квартала. При этом выручка подразделения дата-центров более чем удвоилась в годовом выражении и достигла рекордных 89 миллиардов. Чистая прибыль компании также выросла более чем в два раза — до 59,7 миллиарда долларов.

На потребительский бизнес NVIDIA приходится лишь небольшая часть общей выручки. Категория вычислений, куда входит и игровое направление компании, принесла 7,2 миллиарда за квартал. Это на 27% больше, чем годом ранее, при этом NVIDIA признала, что продажи потребительских компьютеров росли медленнее из-за высоких цен на память и готовые системы. Кроме того, дефицит компонентов продолжает увеличивать стоимость потребительских видеокарт NVIDIA. Компания также предупредила о возможном повышении цен на свои ускорители для искусственного интеллекта накануне публикации очередного финансового отчёта. Видимо, в ближайшее время видеокарты производителя вновь подорожают.
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