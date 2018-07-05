AMD Radeon демонстрирует превосходство над зелеными в Battlefield V Closed Alpha

В ходе быстрого тестирования игры, GeForce GTX 1060 6GB была сопоставлена ​​против Radeon RX 580 8GB как в разрешении 1080p, так и 1440p, результаты получились достаточно интересными.В хоте тестирования выяснялось, что Radeon RX 580 работает на 30% быстрее нежели карточки от Nvidia. Также хотелось бы упомянуть, что сейчас всего лишь проходит ALPHA тестирования, драйверы не оптимизированы и вероятность того, что они не настроены очень велика.