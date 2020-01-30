AMD бьет рекорды по продажам видеокарт за 2019 год

За 2019 год AMD смогла заработать 6,73 миллиарда долларов, об этом говорит квартальный отсчет о финансовых доходах компании. Стоит отметить что 2,13 миллиарда долларов было заработано в четвертом квартале ушедшего года.

С выходом новой серии видеокарт RX 5000 дела у компании должны идти еще лучше, так как они обеспечивают высокую производительность за умеренную цену, по сравнению с Nvidia. Компания также планирует представить в 2020 году новую 6000-ую серию RX. Дела на рынке у AMD идут просто замечательно.